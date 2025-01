Il 27 febbraio Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald torna alla Scala per un evento charity esclusivo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 gennaio 2025 – Dopo il successo dello spettacolo di maggio 2023, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald torna al Teatro alla Scala giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 20, questa volta per una speciale anteprima delle straordinarie produzioni di coreografi di fama internazionale, come Philippe Kratz, Angelin Preljocaj e Patrick de Bana.

Patrick de Bana firma la sua prima creazione per il Corpo di Ballo della Scala diretto da Manuel Legris; tra mitologia, cultura, profumi e icone di una Spagna filtrata dal suo vissuto personale farà rivivere l’essenza di Carmen, appassionata eroina, vestita di libertà. Sul toccante mistero della Annunciazione alla Vergine Maria Annonciation, duetto femminile tra i lavori più emblematici di Angelin Preljocaj pone l’attenzione sul rapporto tra spirito e corpo, spazio interiore ed esterno, sullo sconvolgimento dell’apparizione dell’Angelo nell’universo intimo di Maria. Dal racconto dell’Amduat e la discesa negli inferi del dio del sole che, purificato, risale in superficie per dar vita a una nuova giornata Philippe Kratz prende spunto per Solitude Sometimes. Con gli artisti scaligeri si è immerso nella mitologia egiziana per un lavoro astratto nella sua essenza ma popolato di figure simboliche; catarsi, rinascita, ciclo della vita e resilienza dell’individuo tra le sonorità elettroniche di Thom Yorke e dei Radiohead.

Questa speciale serata sarà un’occasione unica per sensibilizzare gli ospiti sui temi cari a Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e raccogliere fondi a sostegno di due progetti meneghini: Casa Ronald Milano Niguarda e Casa Ronald Milano, che accoglieranno le famiglie dei bambini in cura negli ospedali milanesi.

La prima Casa si trova all’interno dell’Unità Pediatrica dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e nascerà dall’ampliamento di ulteriori 300 mq della Family Room già esistente, per un totale di 600 mq; potrà offrire sei camere da letto oltre a cucina, spazio living, sala smart working, stanza del silenzio, uffici e lavanderia.

Casa Ronald Milano, invece, sorgerà in via Bramante come parte del più ampio progetto di riqualificazione urbana e sociale che coinvolge il quartiere Sarpi e aprirà al termine dei lavori, nel 2026, per accogliere famiglie con bambini in cura presso il Policlinico di Milano Ospedale Maggiore | Fondazione IRCCS Ca’ Granda – di cui fanno parte la Clinica Pediatrica De Marchi e la Clinica Materno Infantile Mangiagalli – e l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi. La nuova Casa, di 5 piani e circa 1.000 mq, metterà a disposizione delle famiglie grandi spazi comuni oltre che 20 stanze, progettate per essere funzionali e offrire un ambiente confortevole e accogliente.

Per contribuire alla missione di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, è possibile acquistare i biglietti dello spettacolo al link di seguito: https://bit.ly/Balletto-Scala-2025

Prezzi da 10 a 200 euro (esclusa prevendita). Per info scrivere a biglietteria@aragorn.it

“Fondazione Ronald continua a crescere qui a Milano con Casa Niguarda e Casa Ronald in via Bramante. A Milano e in tutta la Lombardia saranno un punto di riferimento per la salute a cui si rivolgeranno pazienti da tutta Italia e dall’estero. Fondazione Ronald vuole fare la sua parte come attore dell’economia sociale della città. Ogni spettatore che parteciperà a questo straordinario evento potrà contribuire così alla costruzione di Case accoglienti che sono funzionali alle cure dei bambini. Ringrazio il Teatro alla Scala, il Comune di Milano, la Regione Lombardia e gli sponsor che prendono parte all’iniziativa, una testimonianza della progettazione tra pubblico, privato sociale e aziende che stiamo portando avanti al servizio della comunità.” ha commentato Maria Chiara Roti, Direttore Generale di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia.

La due Case Ronald di Milano si aggiungono alle strutture di Fondazione Ronald già esistenti. Attualmente sono 8 e si trovano, oltre che a Milano, ad Alessandria, Bologna, Brescia, Firenze e Roma. Dal 1999 ad oggi nelle Case Ronald e nelle Ronald McDonald Family Room sono stati accolti 54.000 bambini e famiglie, offrendo oltre 290.000 pernottamenti.