La 18^ Scarpadoro inaugurerà la nuova pista di atletica di Vigevano

La manifestazione podistica di 21K-10,2K-4K è in programma domenica 16 marzo e sarà la prima gara dell’anno, dopo i lavori di rifacimento del manto. Iscrizioni aperte e disponibili sul sito www.endu.it

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 10 gennaio 2025 – Lo stadio Dante Merlo di Vigevano si è rifatto finalmente il vestito! Sono da poco terminati i lunghi lavori di rifacimento della pista di atletica leggera (iniziati nel 2023) e la 18^ Scarpadoro del prossimo 16 marzo sarà la prima gara dell’anno ad inaugurare il nuovo manto colore azzurro.

Il disegno della pista diventa così il leitmotiv della grafica della prossima edizione della mezza maratona di Vigevano e delle sue gare sorelle di 10,2 e 4 chilometri, che battezzeranno così il nuovo Dante Merlo che accoglierà prima il lungo e colorato serpentone di partenza e poi il flusso ininterrotto di arrivi e dove saranno ubicati tutti i principali servizi (deposito borse, docce, spogliatoi, bagni, ristori).

Le iscrizioni online sono aperte già da fine novembre e disponibili sul portale www.endu.it, mentre tutte le informazioni sulle quote e le scadenze sono disponibili sul sito www.scarpadoro.it

Arricchirà come di consueto il programma l’allegra Scarpadoro Ability, la camminata di 4 chilometri riservata esclusivamente a persone con disabilità, proposta dall’associazione Disabili No Limits e dalla sua fondatrice Giusy Versace in collaborazione con i simpatici e colorati Super Eroi del gruppo di atleti del team Escape di Vigevano, che come ogni anno si travestiranno per regalare sorrisi e tanta allegria a tutti.

Ci sarà come sempre la possibilità di iscrivere anche il proprio cane alla Scarpadoro ‘4 zampe’. L’iscrizione del cane dovrà essere subordinata all’iscrizione del padrone nella gara di 4 chilometri e il ricavato sarà devoluto ad associazioni che si occupano di tutela degli animali.

La Scarpadoro è molto apprezzata dai runners per il suo percorso che si snoda nel centro storico di Vigevano con passaggi nel Castello Sforzesco, lungo la suggestiva Strada Coperta e nella splendida Piazza Ducale, per poi proseguire in aperta campagna, attraverso le aree verdi del Parco del Ticino e per il ricchissimo ristoro finale e il Risotto Party.

La manifestazione è organizzata dall’Atletica Vigevano in collaborazione con il Comune di Vigevano.

La Storia della Scarpadoro – La Scarpadoro (in passato Scarpa d’Oro) è un brand che circola a livello nazionale e internazionale da 45 anni. La prima edizione della Scarpa d’Oro Internazionale risale al 1980 quando Atletica Vigevano e il suo patron Gianni Merlo decisero di inventare una kermesse su strada di 8 chilometri per esaudire il desiderio del due volte campione olimpico Sebastian Coe (oggi alla guida di World Athletics, la Federazione Mondiale di Atletica Leggera) che era in cerca di una gara su strada in Italia su quella distanza, nel periodo di Pasqua. La prima edizione della Scarpa d’Oro si disputò così il 7 aprile del 1980, giorno di Pasquetta, e il nome della manifestazione fu coniato in onore di quella tradizione calzaturiera di cui la città di Vigevano ne traeva vanto. Vigevano accolse in quegli anni campioni del calibro di Sebastian Coe, Steve Ovett, Robert de Castella, Alberto Cova, Gelindo Bordin, Francesco Panetta, Salvatore Antibo, Genny Di Napoli, Stefano Baldini, Paul Tergat, Segey Lebid, solo per citarne alcuni.

Nel 2006 la manifestazione, eliminò l’apostrofo dal nome, e si trasformò in una mezza maratona, questa per esaudire le molte richieste pervenute da parte del vasto popolo di amatori, in forte ascesa all’epoca, e per coinvolgere su distanze minori anche appassionati e famiglie.