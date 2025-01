Lombardia, stanziati 2 milioni per progetti ‘Arest’ (Accordi di Rilancio Economico Sociale e Territoriale) a Vaprio d’Adda

Scurati (Lega): “Grazie a Regione e impegno Lega continua sviluppo nostro territorio”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 gennaio 2025 – “Ottima notizia il finanziamento regionale di 2 milioni di euro per cofinanziare la realizzazione a Vaprio d’Adda della tangenziale ovest esterna al centro abitato in modo da sviluppare e potenziare la viabilità e il rilancio dell’economia locale. Questa iniziativa di Regione Lombardia promuove e continua la fattiva collaborazione tra soggetti pubblici e privati, dove gli Arest sono l’esempio concreto di come i progetti comunali possano essere supportati per giungere alla creazione di nuovi spazi e posti di lavoro, sfruttando anche la rigenerazione urbana o potenziando gli interventi infrastrutturali per rendere il territorio più attrattivo e funzionale”.

“Grazie quindi all’Assessore allo Sviluppo economico Guido Gudesi per aver ideato questo importante strumento, misura che va a finanziare interventi mirati presentati da quei Comuni che hanno la necessità di sviluppare e potenziare le attività e, più in generale, rilanciare il tessuto economico e infrastrutturale del territorio garantendo occupazione e competitività”.

Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, vicepresidente della Commissione ‘Attività produttive’ di Regione Lombardia, in merito allo stanziamento di 2 milioni di euro per sostenere il progetto Arest a Vaprio d’Adda nel Milanese. Programma che rientra nei 19,3 milioni di euro complessivi per finanziare 12 progetti in varie province lombarde.

