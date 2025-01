Cesano Boscone. Bilancio di previsione: focus su politiche sociali e famiglie – infografica

A dicembre il Consiglio comunale ha approvato il documento di programmazione che permette di pianificare gli investimenti e gestire le risorse per la città, con uno stanziamento complessivo di oltre 27 milioni per finanziare i servizi alla cittadinanza

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 11 gennaio 2025 – Sostegno alle famiglie e ai più fragili, in particolare alle persone con disabilità, gli interventi per l’infanzia, dal servizio affidi e agli asili nido, ma anche per gli anziani e i progetti per le scuole. L’attenzione alle politiche sociali è tra gli impegni principali del bilancio di previsione 2025, il primo dell’amministrazione guidata dal sindaco Marco Pozza, approvato dal Consiglio comunale lo scorso 17 dicembre.

Con il documento di programmazione, il Comune può pianificare gli investimenti e gestire le risorse per la città e, in ambito sociale, anche i servizi sovracomunali per conto dei comuni del territorio con uno stanziamento complessivo di oltre 27.044.000 euro.

«In modo virtuoso – dichiara il sindaco Marco Pozza – nel mese di dicembre abbiamo approvato un bilancio equilibrato che ci permette di garantire i servizi alla cittadinanza, destinando oltre un terzo delle risorse alle politiche sociali e per la famiglia. Alle famiglie pensiamo, però, anche attraverso gli investimenti: sono tante le opere in corso che nei prossimi anni cambieranno la qualità della vita del nostro territorio, per esempio la nuova scuola Gobetti e il polo 0-6, la riqualificazione dell’Auditorium Vespucci e del Teatro Piana, la piscina».

È l’assessore alle politiche finanziarie Fulvio Paladini a spiegare alcune tra le cifre che riguardano il sociale: 1.479.652 euro per interventi per i minori (prevenzione disagio giovanile, servizio affidi, asili nido); 1.605.460 a favore delle persone con disabilità; 576.500 euro per gli anziani; 561.075 euro per soggetti a rischio di esclusione sociale (sostegno indigenti, progetto SAI, fondo solidarietà affitti); 50.000 euro per il diritto alla casa.

Per i servizi generali e di gestione (tra cui le spese per le risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi), il bilancio prevede lo stanziamento di 5.813.277 euro.

Per l’ordine pubblico e la sicurezza (tra cui risorse umane, spese generali, segnaletica stradale e manutenzione degli impianti) si impegna la cifra di 1.259.825 euro.

Ingenti risorse anche per istruzione, cultura e sport: 3.176.363 euro (tra cui utenze, risorse umane, refezione, servizi scolastici, centri estivi, progetto scuola, festa patronale, attività sportive e culturali). Per sviluppo sostenibile, ambiente, territorio e mobilità nel 2025 il Comune di Cesano Boscone stanzia 3.785.036 euro, suddivisi in igiene ambientale, manutenzione della rete fognaria, interventi su aree verdi e gioco, illuminazione, manutenzione stradale e risorse umane.