Como, sconosciuto ai registri, con prepotenza voleva indumenti al centro di via Guanella. La Polizia interviene e l’uomo reagisce contro gli agenti, denunciato ed espulso

(mi-lorenteggio.com) Como, 11 gennaio 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, un 37enne egiziano, privo di documenti, risultato essere irregolare sul territorio, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, già destinatario di un Ordine del Questore a lasciare il territorio notificatogli a novembre scorso.

La volante ieri, è stata fatta intervenire in via Guanella presso un centro che offre oltre al servizio mensa, anche la distribuzione di vestiario. La segnalazione, lamentava la presenza di una persona molesta e violenta che pur non avendo diritto ad accedere ai servizi in quanto non registrato, pretendeva con esagerata prepotenza di essere “servito”, reagendo con urla in lingua araba.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno dovuto lavorare con pazienza per riportare a più miti comportamenti il 37enne, che nel frattempo e anche con loro, aveva snocciolato una lunga serie di insulti, scalciando e sfidando gli agenti con arroganza.

Portato in Questura sono emersi i suoi precedenti di polizia ma soprattutto la sua clandestinità e l’intimazione del Questore a lasciare il territorio dello scorso novembre, condizioni queste che gli sono costate la denuncia a piede libero per resistenza a Pubblico Ufficiale e l’espulsione.

