LOMBARDIA. CARRELLO SPESA: A NATALE TRIONFO DEL PANETTONE, A CAPODANNO DELLE LENTICCHIE.

GRANDE ATTENZIONE ALLE PROMOZIONI E RAPPORTO QUALITA’-PREZZO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 gennaio 2025. Nel carrello della spesa delle festività Natalizie, da poco concluse, vince la tradizione, con un occhio di riguardo sempre rivolto al rapporto qualità-prezzo. È quanto emerge dai dati delle vendite rilevati dall’Osservatorio del gruppo della Grande Distribuzione ‘Il Gigante’ (una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia). Sul podio della tavola del 25 dicembre leader assoluto resta ‘sua maestà’ il panettone, seguito da ravioli, tortellini e, più in generale, dalla pasta fresca e, ancora, da arrosti e pollame. Per quanto riguarda, invece, il cenone di Capodanno il primato degli acquisti spetta alle lenticchie (con un +15% rispetto al 2023), poi cotechino e zampone e, quindi, il pesce in ogni sua declinazione (+10% rispetto al 2023), con i giovani decisamente concentrati su tartare, sushi e sashimi e i meno giovani proiettati verso i crostacei, in particolare gamberetti, gamberi, scampi e astice. Infine l’Epifania: a farla da padrone è stata la calza ‘fai da te’ con incremento di vendite del 10% di caramelle, cioccolati e dolci da inserire nella sorpresa dei bambini. “Come ormai avviene in ogni periodo dell’anno – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministratore de ‘Il Gigante’ – i clienti rivolgono massima attenzione al rapporto qualità/prezzo con un carrello della spesa, anche per queste festività, orientato con grande interesse alle promozioni e ai prodotti a marchio. Nel nostro caso, quelli ‘Il Gigante’, fanno registrare un incremento di acquisti del 10%”.

Il gruppo della Grande Distribuzione ‘Il Gigante’ conta una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia