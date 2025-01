Milano. Incidente lungo la Tangenziale Ovest, auto si ribalta

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 gennaio 2025 Lungo la Tangenziale Ovest Coda di 3 km tra Interconnessione A7 e Cusago/MI – Bisceglie in direzione A8 Laghi causa Incidente prima dell’area di servizio di Muggiano. Occupata la corsia di marcia, più veicoli coinvolti e uno ribaltato. Una donna di 27anni è stata soccorsa e trasporta in codice giallo in ospedale.