(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 gennaio 2025 – Domani, domenica 12 gennaio, alle ore 10:30, presso il parco a lui intitolato in via Livigno 5, si terrà la cerimonia di commemorazione dell’agente di Polizia locale Nicolò Savarino, ucciso in servizio il 12 gennaio 2012.

Interverranno l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli e il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli.

Redazione