BENESSERE PSICOLOGICO. PARTONO I GRUPPI DI SUPPORTO DESTINATI A CENTO GIOVANI ADULTI CON IL PROGETTO “+PARI-PARE”

Disponibili gli ultimi posti per partecipare al Cam Turro e alla Biblioteca Affori

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2025 – Il servizio sperimentale di supporto “+PARI-PARE”, dedicato al benessere psicologico dei giovani tra i 18 e i 35 anni, si prepara ad entrare nella seconda fase con l’attivazione dei gruppi di mutuo supporto destinati a 100 giovani adulti.



Terminata la prima fase del progetto, con la realizzazione di un corso di formazione destinato a venti giovani interessati a facilitare e accompagnare i gruppi di mutuo aiuto tra pari, adesso si passa alla seconda fase. Nelle prossime settimane cominceranno le attività dei gruppi in tre zone chiave della città, Base Milano (via Bergognone 34), Cam Turro (piazzale Governo Provvisorio 9) e Biblioteca Affori (via Affori 21). Per queste ultime due strutture sono ancora a disposizione dei posti per partecipare.



+PARI-PARE è un progetto ideato dalla Direzione di Progetto Promozione Giovanile e Transizione Scuola-lavoro del Comune di Milano e realizzato in partenariato con l’associazione Progetto Itaca e la cooperativa Coesa, in collaborazione con alcune organizzazioni giovanili attive in città ed è finanziato con il contributo di Fondazione di Comunità Milano e Ordine degli Psicologi della Lombardia. Complessivamente coinvolgerà cento giovani adulti. Tra gli obiettivi c’è il contrasto agli stereotipi e la promozione di un linguaggio rispettoso e inclusivo quando si parla di salute mentale, la creazione di reti di supporto e il potenziamento degli spazi di socializzazione al fine di prevenire l’isolamento sociale, l’emarginazione e il disorientamento.



“È un progetto che nasce grazie all’impegno degli uffici comunali e di tanti partner che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Vogliamo creare spazi di confronto e sostegno destinati agli under 35 che vivono a Milano. È un’occasione per condividere ansie, difficoltà, paure e sensibilizzare i giovani sull’importanza di prendersi cura della salute mentale – dichiara Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili.

