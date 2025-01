Aggressione Ospedale Legnano (MI). Scurati (Lega): “Solidarietà al personale aggredito. Potenziare rimpatri per chi delinque”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2025. “Sono vicina al personale medico del Pronto soccorso dell’Ospedale di Legnano e alla guardia giurata aggrediti nella notte tra lunedì e martedì da un magrebino di 28 anni. Ormai non si contano gli episodi in cui extracomunitari in stato di alterazione si permettono di aggredire e insultare medici, infermieri e persone in attesa di visita danneggiando in molti casi le apparecchiature e i locali dei nosocomi. L’impegno della Lega continua ad essere, come già sta facendo, quello di potenziare la presenza delle forze dell’ordine nei presidi ospedalieri così come le misure a contrasto dell’immigrazione clandestina, questo anche per aumentare le casistiche necessarie per rimpatriare chi delinque”.

Lo afferma Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, in merito all’aggressione avvenuta all’ospedale di Legnano nel Milanese per mano di un magrebino di 28 anni in stato di alterazione.

Redazione