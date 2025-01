Concerto a sorpresa in centro città: McDonald’s stupisce Milano con la melodia dei sapori italiani e l’assolo di Joe Bastianich

Nel ristorante McDonald’s di Piazza Duomo il gusto degli ingredienti DOP e IGP di My Selection si è trasformato in una performance musicale con il gran finale di Joe Bastianich



(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2025 – Un concerto inaspettato ha sorpreso i cittadini milanesi nella tarda mattina di oggi all’interno del centralissimo McDonald’s di Piazza Duomo. Il ristorante si è trasformato all’improvviso in un palcoscenico e i suoni evocati dagli ingredienti DOP e IGP italiani della nuova edizione di My Selection, la linea premium di burger selezionati da Joe Bastianich, sono diventati musica. Una pausa pranzo che ha sorpreso tutti i clienti del ristorante e attratto i passanti che, incuriositi, sono entrati a godersi lo spettacolo.

A trasformare gli ingredienti in musica i Food Ensemble, una band atipica formata da chef e musicisti. Il beat del coltello che taglia il Radicchio di Chioggia IGP e la mela Alto Adige IGP, il sibilo dell’Asiago DOP che fonde, il ticchettio delle gocce di Aceto Balsamico di Modena IGP, lo sfrigolio dello Speck Alto Adige IGP in padella: ogni ingrediente ha dato vita ad una performance dal gusto indimenticabile.

E poi il colpo di scena: l’apparizione a sorpresa di Joe Bastianich che ha chiuso lo spettacolo esibendosi in un assolo di chitarra.

Un evento che ha unito gusto e musica in un’armonia speciale, coinvolgendo il pubblico con una visione innovativa della qualità di My Selection, nata per celebrare la qualità dei prodotti DOP e IGP italiani. L’edizione 2025 propone, infatti, ricette che celebrano il forte legame con il territorio: le nuove creazioni My Selection Asiago DOP & Bacon con salsa alle cipolle caramellate e My Selection Speck & Salsa Radicchio e Mela preparato con scamorza affumicata con latte italiano, Speck Alto Adige IGP e salsa con Radicchio di Chioggia IGP e Mela Alto Adige IGP, che si aggiungono al classico My Selection BBQ con coleslaw e salsa BBQ con Aceto Balsamico di Modena IGP.

Alle ricette My Selection, si affiancano anche le gustose Pepite con Asiago DOP e Speck Alto Adige IGP.