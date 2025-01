DAL 18 AL 25 GENNAIO LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

IN PROGRAMMA 20 INCONTRI IN TUTTE E SETTE LE ZONE PASTORALI, CON UNA FESTA CONCLUSIVA NELLA CHIESA DI PENTECOSTE A MILANO

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO IN SANT’AMBROGIO UNA PREGHIERA ECUMENICA PER LA PACE CON L’ARCIVESCOVO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2025 – Sabato 18 gennaio, alle ore 20.30, nella Basilica di Sant’Eustorgio (piazza Sant’Eustorgio 1), prenderà il via la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, organizzata dal Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e del Consiglio mondiale delle Chiese, con la predicazione del pastore Alessandro Spanu, presidente dell’Unione delle Chiese Evangeliche Battiste in Italia.

Il programma, preparato dal Consiglio delle Chiese cristiane di Milano e dall’Ufficio Ecumenismo e Dialogo della Diocesi e ispirato a un versetto del Vangelo di Giovanni «Credi tu questo?», prevede momenti di preghiera e di testimonianza, celebrazioni ecumeniche e convegni distribuiti in tutte e sette le Zone pastorali della Diocesi di Milano fino alla sera di sabato 25 gennaio. In totale sono previsti 20 incontri, di cui sette solo nel capoluogo meneghino.

Questa Settimana assume un significato particolare nel contesto attuale, segnato da guerre e tensioni che a volte rendono complessi anche i rapporti tra le diverse Chiese cristiane. Proprio per questo, momenti di dialogo e preghiera condivisa, come quello previsto mercoledì 22 gennaio, alle ore 20.30, nella Basilica di Sant’Ambrogio, assumono una valenza ancora più profonda. In questa occasione, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini pronuncerà l’omelia e si unirà ai membri del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano per una preghiera ecumenica per la pace, un segnale tangibile del cammino verso l’unità.

Nella città di Milano sono in programma anche due tavole rotonde. La prima si terrà martedì 21 gennaio, alle ore 18.30, nella Sala della Samaritana (via della Signora 3/A) della Basilica di S. Stefano Maggiore, Parrocchia dei Migranti, e sarà dedicata a una riflessione sulla trasmissione della fede, con un contributo della Chiesa Ortodossa Copta. La seconda avrà luogo venerdì 24 gennaio, alle ore 18.30, nella Chiesa cristiana protestante (via Marco de Marchi 9), e avrà come titolo “Crediamo la Chiesa: irradiare la luce di Cristo nel mondo dentro lo scandalo della divisione” con gli interventi di don Alberto Cozzi, docente della Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, dell’arciprete Pompiliu Nacu, decano della Chiesa Ortodossa Romena, e di Francesca Debora Nuzzolese, professoressa della Facoltà valdese di Teologia.

A concludere la Settimana, un momento di festa: sabato 25 gennaio, alle ore 18.30, un concerto con le corali delle diverse confessioni nella chiesa della Pentecoste di Milano (via Edmondo De Amicis 13).



Per effetto delle migrazioni il numero delle confessioni cristiane non cattoliche presenti nella Diocesi di Milano è andato aumentando negli ultimi anni. Attualmente sono 58 le parrocchie delle varie giurisdizioni ortodosse e bizantine e 21 le sale di preghiera anglicane e protestanti frequentate da fedeli di diverse nazionalità. Circa la metà di tutte queste comunità ortodosse e bizantine vive le proprie celebrazioni in chiese concesse in uso dalla Diocesi di Milano, in segno concreto di ospitalità ecumenica. Dal 1998 le diverse confessioni hanno dato vita al Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, presieduto attualmente dall’arciprete ortodosso romeno Traian Valdman.

Redazione