Fondazione Cariplo assegna 90.000 euro al Teatro Civico di Rho, che guarda all’Europa

Il bando Valore della Cultura sostiene le produzioni operistiche

(mi-lorenteggio.com) Rho, 15 gennaio 2025. Buone notizie per il Teatro Civico di Rho: è stata confermata da pochi giorni l’assegnazione del contributo di 90mila euro da parte di Fondazione Cariplo in relazione al bando Valore della Cultura per sostenere il progetto delle produzioni operistiche del Teatro.

Il bando era stato emesso dall’Area Arte e Cultura di Fondazione Cariplo nell’ambito della Linea di mandato 1: “Creare valore condiviso attraverso il sostegno alla creazione e allo sviluppo sostenibile di ecosistemi territoriali”.

“Un’offerta di cultura ricca, articolata e accessibile è elemento essenziale per favorire pluralismo, crescita culturale e migliore qualità della vita, nonché sviluppo economico e quindi nuove opportunità di formazione e occupazione”. Così argomentava Fondazione Cariplo nella presentazione del bando: la progettualità culturale della Fondazione Teatro Civico di Rho è stata premiata alla luce di questo ragionamento con un corposo contributo di 90mila euro che verrà utilizzato per sostenere le produzioni liriche del Teatro Civico Roberto de Silva.

L’Amministrazione Comunale di Rho e la Fondazione Teatro Civico, in collaborazione con Csbno, hanno concentrato da subito energie e competenze alla ricerca di enti terzi in grado di sostenere il progetto culturale del teatro cittadino. Infatti si è beneficiato in più occasioni di finanziamenti ottenuti partecipando a bandi pubblici e privati e a numerosi progetti nazionali. Si mira, nel prossimo futuro, a essere al centro di progettazioni europee.



In un anno Fondazione Teatro Civico Rho ha ottenuto finanziamenti per oltre 330 mila euro da enti vari, quali Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione Cariplo, Fondazione BPM, Regione Lombardia, Ministero della Cultura con il FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo, Fondazione Fiera Milano, ai quali si devono aggiungere i finanziamenti di privati per progetti culturali di rilievo internazionale, come, ad esempio il concerto della Chamber Orchestra of Europe diretta dal Maestro Antonio Pappano.

L’Assessora al Teatro Valentina Giro così dichiara: ”Ringrazio a mio nome, a nome dell’Amministrazione Comunale e della città intera il Presidente della Fondazione Fiorenzo Grassi, il Cda e l’intero Staff per la dedizione e l’impegno che hanno investito nella gestione del Teatro. Questo ci ha portato a ottenere gratificanti risultati anche dal punto di vista finanziario, oltre a quelli artistici che sono sotto gli occhi di tutti”.

Nella foto, “Il sogno liberato”, produzione del Teatro Civico di Rho