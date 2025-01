FORUM PNRR – Visita dei consiglieri comunali al cantiere di Piazza Visconti

(mi-loreteggio.com) Rho, 15 gennaio 2025 . Giovedì 9 gennaio 2025 si è vissuta una nuova tappa del FORUM PNRR, ovvero le presentazioni dei cantieri di Rho la città che cambia ai consiglieri comunali rhodensi. L’architetto Paolo Montafia per la direzione lavori e i tecnici comunali architetto Angelo Lombardi e geometra Alessandro Manfredi hanno accompagnato consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione a visitare il cantiere di piazza Visconti, insieme con gli Amministratori comunali, illustrando quanto finora realizzato e le novità della Fase 2 che si avvia questa settimana con alcuni interventi preliminari.



Il selciato davanti al Bar Nazionale e a Villa Banfi è ormai concluso fino alla Corte dei Conigli. Il transito delle automobili è consentito soltanto agli autorizzati. Sotto la pavimentazione in porfido, proveniente dal Trentino, è stato creato un sottofondo in cemento, nella parte finale, di recente realizzazione, il materiale che lega la pavimentazione deve ancora maturare e servono due settimane di fermo per il transito delle auto, come, del resto accadrà in tutti i punti della piazza in cui verrà realizzata questa nuova pavimentazione.



“Piazza Visconti ha ormai cambiato faccia – ha spiegato l’architetto Paolo Montafia – Ci occuperemo della parte a verde con l’avvio della primavera, intanto l’asfalto precedente ha lasciato posto a superfici in calcestre e all’estensione del giardino con nuovi pini marittimi, la cui posizione è stata definita dal progettista Michel Desvigne e che sono stati zavorrati d’intesa con il vivaista per far fronte a venti forti: nel terreno sono ancorati con catene e cavi di acciaio, in superficie ci sono pali tutori che garantiscono la stabilità affinché la zolla permetta buone radici. Le piante già esistenti sono state ripulite e le chiome sono state potate anche per evitare problemi sulle aiuole sottostanti. Il passaggio davanti a Villa Banfi è aperto al transito ma ancora cantierizzato, mancano le rifiniture. Abbiamo fin dall’inizio garantito il passaggio pedonale e per disabili, ci siamo sempre attivati per accogliere ogni richiesta di residenti e commercianti. Le acque vengono convogliate verso il centro della piazza dove si trova l’area drenante predisposta nei mesi scorsi. L’impresa selezionata ha dimostrato di contare su validi professionisti esperti in opere urbanistiche”.



Nel sottosuolo si sono create tre vasche interrate dotate di parte impiantistica per raccogliere le acque (la portata è di circa 32 mc) e alimentare sia la fontana storica sia la fontana lineare parallela al giardino tra il retro della chiesa di San Vittore e l’inizio di via Porta Ronca, utilizzando in parte le acque piovane per l’irrigazione.



Nella settimana dal 13 al 17 gennaio si svolgono le opere preparatorie alla Fase 2 che vedrà mantenere aperto per tutti il passaggio su Porta Ronca a differenza di quanto previsto in partenza. La viabilità verrà però modificata a partire da lunedì 20 gennaio, come annunciato giorni fa: verrà invertito il senso di marcia, svoltando da via De Amicis a via Porta Ronca. Per liberare la carreggiata e consentire la nuova pavimentazione, il transito veicolare sarà deviato sull’attuale marciapiede che si trova davanti alla gelateria. Gli interventi di pavimentazione dovrebbero durare un paio di mesi, al termine i veicoli passeranno sulla carreggiata liberando il marciapiede, che verrà a sua volta interessato dalle lavorazioni.



L’inversione del senso di marcia da via De Amicis a Porta Ronca sarà permanente. Su via Porta Ronca si incontreranno, all’altezza di via Volta, due sensi unici. Per chi arriva da via De Amicis e per chi arriva da via cardinal Ferrari o da via Italia.



“Su via Porta Ronca attiveremo tre aree di cantierizzazione, lasciando passaggi per raggiungere le abitazioni. C’è spazio sufficiente per tutti i mezzi di soccorso. Le aree piantumate non verranno sconvolte, rimarranno le magnolie esistenti ma le aiuole saranno sistemate – ha spiegato l’architetto Montafia – La pavimentazione sarà differenziata: porfido e calcestruzzo architettonico lavorato nei passaggi. L’illuminazione di tutta la piazza verrà rifatta, creando anche punti luce ai piedi delle piante per valorizzarle”.



Per indicare il tragitto del cardo e decumano della strada romana venuta alla luce durante gli scavi, d’intesa con la Soprintendenza si porranno degli inserti particolari sulla pavimentazione, sullo stile delle pietre d’inciampo. Ci saranno pannelli dedicati ai reperti, a favore dei cittadini e anche dei turisti.



Il termine dei lavori è previsto entro la primavera 2026, seguiranno i collaudi che la Unione Europea dovrà approvare trattandosi di fondi PNRR.

Piazza Visconti sarà poi pronta a riaccogliere il mercato e a ospitare eventi e bancarelle dietro la chiesa e davanti al municipio. Saranno montati tre pali per l’alzabandiera in corrispondenza della torretta, per garantire le cerimonie istituzionali.



“L’utilizzo della piazza sarà flessibile, secondo le esigenze che emergeranno – ha precisato il Sindaco Andrea Orlandi – Il perimetro dell’area verde rimane carrabile. La Fase 3 riguarderà il fronte del Quic sempre lato piazza, gli ultimi 4 mesi di lavori la parte retrostante la chiesa. Speriamo di non incappare in nuovi reperti durante gli scavi. La fontana lineare è stata ridotta da Desvigne, avrà un avvallamento profondo pochi centimetri, una lama d’acqua alimentata da un sistema di ugelli a raso, con giochi d’acqua e zampilli colorati simili a quelli presenti al parco Europa. Nessun ruscello, nessun rischio di cadute, poiché la profondità è stata notevolmente ridotta”.



Nel pomeriggio del 9 gennaio Sindaco Andrea Orlandi, il vicesindaco e assessore al Commercio Maria Rita Vergani e l’assessora Valentina Giro hanno incontrato anche i rappresentanti della delegazione di Confcommercio Rho, i commercianti e i residenti del tratto iniziale di via Porta Ronca, insieme con l’architetto Paolo Montafia e l’ingegner Giorgio Morini.Il confronto è servito a definire migliorie che permettano una buona convivenza tra cantiere ed esigenze di chi vive e lavora nella zona.Nella prima sottofase, dal 20 gennaio, via Crocifisso diventa a senso unico in uscita su via Bettinetti, con accessi consentiti solo a residenti e autorizzati (come con il vecchio mercato); nella seconda sottofase verrà ripristinata la viabilità a senso unico da via Bettinetti a via Porta Ronca.



Saranno allertati residenti e negozianti per le chiusure dei passi carrai necessarie alla posa della nuova pavimentazione, saranno collocati lastroni di acciaio per cercare di permettere l’accesso per quanto possibile, riducendo il tempo comunque necessario di limitazione al transito veicolare, considerando sempre la necessità di dover far maturare e indurire la nuova pavimentazione realizzata. Restano le aree di carico e scarico e gli stalli riservati ai disabili. Il lunedì, giorno di mercato, non sarà più previsto il varco collocato su via De Amicis all’incrocio con le vie Bettinetti e Asilo. Il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessora Valentina Giro hanno anticipato che, terminata la piazza, con il Pgtu è prevista una revisione complessiva del cosiddetto “diamante centrale”, per migliorare i flussi viabilistici sulla base di quanto emerso dalla misurazione dei flussi di traffico.



Nella foto i consiglieri comunali con il SIndaco Andrea Orlandi, il vicesindaco Maria Rita Vergani, le assessore Valentina Giro ed Emiliana Brognoli e, al centro, l’architetto Paolo Montafia in piazza Visconti



Redazione