Idee per avviare un’attività redditizia e resistente nel 2025

Milano, 15 gennaio 2025 – Aprire oggi una nuova attività imprenditoriale è una sfida coraggiosa, ma allo stesso tempo una grande opportunità se si individuano i settori in maggiore espansione sui quali puntare. Ebbene esistono alcune attività che hanno attraversato le crisi, uscendone più forti e resistenti di prima, e sono quelle che soddisfano i bisogni sempre presenti nel mercato.

Per investire in un’attività redditizia bisogna puntare su un business solido, destinato a durare a lungo nel tempo. Ma come individuare un’attività duratura, in grado di resistere anche nei momenti più difficili?

Per prima cosa non bisogna farsi prendere dall’entusiasmo e magari investire in un business di tendenza, ma destinato a scomparire sul medio-lungo periodo. La cosa più intelligente da fare è sondare il mercato e intercettare i suoi bisogni primari, sia nell’attualità che tra qualche mese o anno.

Allo stesso tempo bisogna scegliere un’attività che non solo sia duratura, ma anche estremamente flessibile. Ogni mercato, per quanto possa essere longevo e duraturo, deve affrontare dei cambiamenti e quindi deve essere pronto a mutare pelle per adattarsi.

Quale attività scegliere nel 2025? Di seguito analizziamo i settori che si preannunciano maggiormente redditizi nel 2025, ma prima di lanciarsi in qualsiasi avventura imprenditoriale bisogna avere una base economica solida per i primi investimenti. Per approfondire il discorso sulle agevolazioni e sugli aiuti per chi vuole aprire un’attività nel 2025 invitiamo a consultare il portale Finanziamentimprese.it, dove rivolgersi ad un team di professionisti capeggiati da Gaetano Longobardi e richiedere un consulto.

A questo punto possiamo accendere i riflettori sui settori sui quali puntare nel 2025 e il primo che viene in mente è quello agroalimentare, che ha tenuto botta anche nei periodi di maggior crisi, come la pandemia. Si possono aprire supermercati, minimarket o anche attività che si occupano della produzione, della trasformazione, della distribuzione e della consegna del cibo.

Altro settore che continua a prosperare è quello della ristorazione, che comprende bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, fast food e rosticcerie. Qui la concorrenza è piuttosto alta, quindi bisogna saper differenziarsi sia nell’offerta di cibo sia nell’offerta di servizi.

Altro settore in ottima salute è quello farmaceutico, che ha beneficiato degli investimenti fatti nella ricerca e nello sviluppo che hanno portato alla realizzazione di farmaci sempre più specifici per curare determinati disturbi e patologie. La medicina moderna oggi serve per tutte le fasce d’età e aprire una farmacia o una parafarmacia, magari in un’area dove non esistono attività del genere, sembra un’ottima idea.

Non sarà particolarmente allettante, anzi può risultare anche un po’ macabro, ma un altro settore che non conosce mai crisi è quello delle pompe funebri. È un business longevo e duraturo, potenzialmente molto redditizio e con una clientela praticamente infinita. Questo settore si sta anche diversificando e molte pompe funebri offrono servizi funebri per animali, una scelta che taglia ulteriormente i costi.

L. M.