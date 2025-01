MODA’: a Sanremo con “NON TI DIMENTICO”. Il 14 febbraio pubblicano l’album “8 Canzoni”. Quasi sold out lo show di San Siro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2025. Tra meno di un mese i MODÀ saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per portare la loro “NON TI DIMENTICO”, il brano inedito in gara nella sezione Campioni della 75° edizione del Festival della Canzone Italiana.

I MODÀ torneranno al Festival per la quinta volta in carriera dopo “Riesci ad innamorarmi” nel 2005, “Se si potesse non morire” nel 2013, “Arriverà” nel 2011 (in duetto con Emma Marrone) e “Lasciami” nel 2023.

La kermesse sanremese sarà anche l’occasione per pubblicare, il 14 febbraio (data perfetta per la band milanese e il loro pubblico di Romantici), “8 CANZONI”, brani che fotografano perfettamente chi sono i MODÀ oggi e lo stretto legame costruito con il loro pubblico in oltre 20 anni di carriera.

Come annunciato poco fa sui social ufficiali della band, Venerdì 14 febbraio a Sanremo (il luogo e l’orario verranno comunicati a seguire) la band incontrerà il pubblico per un instore esclusivo.

L’album è disponibile da oggi per il preorder in versione digitale, vinile (disponibile in versione nera e in versione rossa in tutti gli store e nella versione nera e rossa ma autografati in esclusiva sullo store Warner) e cd (in versione standard in tutti gli store e in versione autografata in esclusiva sullo store Warner) a questo link: https://wmi.lnk.to/8canzoni.

Il Festival di Sanremo darà il via ad un anno che si preannuncia davvero fortunato per la band capitanata da Francesco “Kekko” Silvestre (voce) con al suo fianco Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria).

I MODÀ (che in carriera hanno ottenuto 1 disco di Diamante, 31 dischi di Platino, 9 dischi d’Oro, oltre ad aver venduto quasi 2 milioni di dischi, registrato sold out negli stadi e nei palazzetti e raggiunto 3 milioni e mezzo di persone sui social network) prima di Natale hanno annunciato un atteso concerto allo Stadio di San Siro il prossimo 12 giugno 2025: “LA NOTTE DEI ROMANTICI”. Un evento unico che a distanza di 5 mesi è già quasi sold out.

I MODÀ torneranno per la quarta volta in carriera nello stadio milanese a distanza di 11 anni dal loro trionfante esordio negli Stadi nel 2014.

“LA NOTTE DEI ROMANTICI”, prodotto da VIVO CONCERTI, ripercorrerà la loro lunga carriera, oltre vent’anni di canzoni e di successi. I biglietti sono già disponibili online e nelle prevendite abituali (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali).

Radio partner dell’evento sarà RTL 102.5.