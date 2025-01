Rho. Al via il progetto Officina 2025: un’opportunità unica per giovani under 30

(mi-lorenteggio.com) Rho, 15 gennaio 2025 – Anche il Comune di Rho sarà presente a Milano sabato 18 gennaio 2025 al lancio della seconda edizione del progetto Officina, un laboratorio pensato per coinvolgere i giovani under 30 nell’innovazione delle politiche pubbliche e della Pubblica Amministrazione. Il progetto è promosso dall’associazione Officine Italia e coinvolge anche i Comuni di Brescia, Cinisello Balsamo e Monza, con il supporto di Regione Lombardia.

Il programma partirà il 20 gennaio 2025 con le due settimane di Bootcamp di formazione ospitate dall’Università degli Studi di Bergamo e dagli spazi di Talent Garden. L’incontro sarà anche l’occasione per promuovere un dialogo intergenerazionale tra giovani, amministrazioni locali e tutti i partner del progetto.

L’evento si terrà alla sede di ANCI Lombardia, in via Rovello 2, e si articolerà in due sessioni principali. La prima parte del pomeriggio vedrà come ospite d’eccezione il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, in un confronto sui giovani come leva chiave di innovazione nella PA cui interverranno i rappresentanti dei partner istituzionali tra cui Mauro Guerra, presidente di ANCI Lombardia; Laura Castelletti, Sindaca di Brescia, e Sergio Cavalieri, rettore dell’Università degli Studi di Bergamo. Seguirà un panel dedicato al ruolo strategico delle amministrazioni locali e dei giovani per il futuro del Paese, con la partecipazione di Emanuela Marcoccia, direttore Area Affari generali, Personale e Organizzazione del Comune di Rho; Marco Baccaglioni, direttore generale del Comune di Brescia; Mario Conti, capo area Programma di Mandato e Organizzazione del Comune di Cinisello Balsamo; Michele Bertola, direttore generale del Comune di Monza.

La seconda parte dell’evento sarà dedicata alla co-creazione di una Carta delle Visioni per Officina, attraverso la partecipazione dei giovani selezionati per il programma, dei rappresentanti dei Comuni e di tutti i partner del progetto. Questi avranno la possibilità di dialogare intorno a cinque tavoli di lavoro intergenerazionali su temi cruciali come rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale, inclusione sociale, imprenditorialità civica e digitalizzazione.

Oltre al lavoro su progetti di policy all’interno dei quattro Comuni Partner, il programma prevede numerosi appuntamenti di formazione, in collaborazione con i partner del progetto: da quelli accademici e istituzionali, come l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di Brescia e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, agli attori privati, tra cui Edison, COIMA, ZeroCO2, Talent Garden, Dikton, FROM, .feel – , culturali – ISPI, Scuola Holden, Will Media – e alle tante realtà del terzo settore, tra cui Forum Diseguaglianze e Diversità, Interazioni Urbane, Fondazione Giacomo Brodolini, Young Women Network, Movimento Giovani Save the Children, Progetto Rena, Education Around, Global Shapers, Young Ambassador Society e tanti altri. Il progetto Officina è patrocinato da ANCI Lombardia, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ARAN, ANCILAB, Ifel, CONI Lombardia e Giovani delle Acli.

