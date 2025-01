SONDRIO, ASSESSORE FRANCO: OLTRE 30 MILIONI DI EURO INVESTITI PER LE POLITICHE SULLA CASA ATTRAVERSO LA ‘MISSIONE LOMBARDIA’

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 15 gennaio 2025. ‘Missione Lombardia’, il piano regionale delle politiche per la casa, ha attivato in provincia di Sondrio investimenti per 30,1 milioni di euro tra interventi, in particolare, per la rigenerazione urbana (15,6 milioni), la cura del patrimonio (11,9 milioni), il welfare abitativo (2,6 milioni) e la velocizzazione delle assegnazioni.

Questi i dati emersi durante la tappa valtellinese del tour istituzionale voluto dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere e sulle prospettive future, anche attraverso il dialogo con gli stakeholder. All’evento, che si è svolto all’UTR di Sondrio, hanno partecipato anche i vertici di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio: il presidente Corrado Zambelli e il direttore generale Corrado Della Torre.

ASSESSORE FRANCO: PRAGMATISMO E CONCRETEZZA LOMBARDA – “A Sondrio e provincia – ha evidenziato l’assessore Franco – sono in campo oltre 30 milioni di euro per affrontare con pragmatismo lombardo tutte le necessità del territorio. Risorse investite per riqualificare gli edifici popolari, rigenerare i quartieri e recuperare gli alloggi sfitti. Sforzi finalizzati a migliorare la qualità complessiva dell’abitare, prestando anche grande attenzione alla dimensione sociale: Regione infatti assicura sostegno concreto ai cittadini in difficoltà attraverso l’erogazione di contributi e servizi. ‘Missione Lombardia’ significa dunque stanziare fondi ingenti ma anche monitorare l’andamento dei cantieri, lavorando con impegno per superare gli ostacoli e raggiungere gli obiettivi. Inoltre, collaboriamo fattivamente con gli enti locali per supportare tutti i progetti del Sistema Lombardia, in modo da agevolare l’accesso ai finanziamenti statali ed europei”.

SONDRIO, VIA MAFFEI – La giornata valtellinese dell’assessore Franco è iniziata con un sopralluogo in via Maffei a Sondrio, dove Aler sta effettuando l’intervento di riqualificazione sismica ed efficientamento energetico che riguarda 107 alloggi (72 nei civici 43-53 e 35 al civico 80) per un investimento di 8,8 milioni di euro derivanti dal fondo complementare al PNRR. I lavori prevedono la coibentazione a cappotto delle pareti perimetrali e dei solai, il rifacimento della copertura, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, la ventilazione meccanica controllata e contabilizzazione del calore, gli interventi per la sicurezza sismica, la riqualificazione delle aree verdi esterne e della pavimentazione dei percorsi pedonali. La conclusione dei lavori è prevista entro marzo 2026.

“Ho seguito le vicende del cantiere di via Maffei – ha detto l’assessore Franco – sollecitando con determinazione la necessità di sbloccare l’empasse e risolvere le criticità: ora occorre procedere con rapidità ed efficienza verso la riqualificazione rispettando le tempistiche del nuovo cronoprogramma”.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – A Tirano sono stati investiti 463.648 euro per l’intervento Aler di ecoefficientamento in via 1° maggio che comprende i seguenti lavori: rifacimento manto di copertura, coibentazione, sostituzione degli infissi esterni, sostituzione sistemi oscuranti dei serramenti, riqualificazione delle aree esterne, allacciamento al teleriscaldamento, realizzazione nuova centrale termica, sistema di contabilizzazione del calore, posa valvole termostatiche dinamiche.



Mentre 180.000 euro sono stati stanziati per interventi Aler relativi all’installazione di pannelli fotovoltaici in via Ligari a Morbegno e in via Maffei 43 a Sondrio.



Per quanto riguarda la rimozione di amianto, si segnala l’intervento Aler su un edificio da 14 appartamenti a Prata Camportaccio (via Bertacchi), nell’ambito di una riqualificazione complessiva da 1,6 milioni di euro.

RECUPERO ALLOGGI SFITTI E ASSEGNAZIONI PIÙ VELOCI – In provincia di Sondrio, Aler ha recuperato 29 alloggi sfitti di cui 2 senza barriere architettoniche, attraverso uno stanziamento di 600.000 euro. A questo si aggiunge un intervento da 238.000 euro a Sondrio per la riattazione e assegnazione di ulteriori 8 appartamenti.

Capitolo assegnazioni: Aler in provincia di Sondrio ha assegnato 78 appartamenti tra il 2023 (36) e il 2024 (42, dato aggiornato a metà dicembre), ottenendo un incremento delle assegnazioni del 17% rispetto al dato di dicembre 2023.

“Ho dato disposizione alle Aler di accelerare le operazioni di recupero degli alloggi sfitti e velocizzare le procedure di assegnazione – ha sottolineato l’assessore Franco – in modo da favorire i cittadini che rispettano le regole e attendono il proprio turno in graduatoria. Regione Lombardia è sempre dalla loro parte”.

PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE – Nell’ambito della ‘Missione Lombardia’ è centrale il tema del ‘Pronto intervento’: Aler in provincia di Sondrio ha effettuato nel 2024, in risposta alle segnalazioni ricevute, 531 opere di manutenzione per 400.000 euro di spesa.

“Ho potenziato il servizio di ‘Pronto intervento’ – ha proseguito Franco – per lanciare un segnale forte e chiaro rispetto ai vandalismi e per rafforzare il rapporto di fiducia con gli inquilini: ho dato indicazioni alle Aler affinchè l’impegno da questo punto di vista sia costante”.

SONDRIO, QUARTIERE VIA NANI – VIA EUROPA (EX AREA ENEL) – Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Sondrio un contributo di 15 milioni di euro da fondi PNRR per la rigenerazione urbana del quartiere via Nani – via Europa (ex area Enel), nell’ambito del PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare). L’intervento finanziato da Regione prevede in particolare la realizzazione di 39 alloggi da destinare all’housing sociale e 16 posti letto per necessità di housing temporaneo. L’ultimazione dei lavori è prevista entro marzo 2026.

HOUSING SOCIALE – Sempre per quanto concerne l’housing sociale, i programmi di Aler Sondrio prevedono la messa a disposizione di ulteriori 25 alloggi (18 a Sondrio, 5 a Chiavenna, 2 a Tirano) per famiglie con ISEE 10-16.000 euro. Di questi, 2 sono già stati assegnati e 3 lo saranno a breve.

“Incrementare l’housing sociale – ha sottolineato Franco – è strategico per aiutare da un lato le famiglie della fascia di reddito medio-bassa e dall’altro le persone che lavorano nell’ambito dei servizi essenziali: in entrambe le fattispecie si riscontra la difficoltà a trovare casa sul mercato privato. Regione lavora per aumentare le soluzioni abitative a prezzi sostenibili: questo è fondamentale per tutti i territori, comprese le zone di montagna che, per funzionare, devono essere presidiate da chi si occupa di fornire servizi alla popolazione”.



“L’housing sociale – ha proseguito Franco – è importante anche in funzione delle Olimpiadi, con le Aler che potranno mettere a disposizione abitazioni per le persone che lavoreranno nell’ambito delle attività di supporto all’evento”.

CONTRIBUTI PER AFFITTO E UTENZE – Per quanto riguarda il cosiddetto ‘welfare abitativo’, sono attive due iniziative finanziate da Regione Lombardia: il ‘contributo di solidarietà’ per le famiglie che non riescono a pagare canone e utenze (oltre 264.000 euro di euro per il 2024 nella provincia di Sondrio) e la misura ‘perlaffitto’ che consente agli Ambiti e ai Comuni di utilizzare risorse regionali per i cittadini con ISEE inferiore a 26.000 euro che non riescono a pagare l’affitto sul libero mercato: in provincia di Sondrio sono stati assegnati circa 60.000 euro nel 2024, interamente impiegati.

“Siamo grati a Regione Lombardia e all’assessore Paolo Franco – ha spiegato Zambelli, presidente di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio – per il sostegno decisivo che ha rafforzato la capacità di Aler di rispondere ai bisogni abitativi di Sondrio. Abbiamo incrementato il personale per migliorare i servizi agli inquilini e stiamo procedendo con le riattazioni come da programmazione. Per quanto riguarda il cantiere di via Maffei, abbiamo risolto una criticità legata ai tempi di consegna imposti dal PNRR con una manifestazione di interesse, individuando nuove imprese per completare i lavori entro marzo 2026. Questo approccio rapido ed efficace conferma l’impegno di Aler nel garantire soluzioni concrete e tempestive”.

