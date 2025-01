Tanta tecnologia, attenzione per l’ambiente e professionalità nelle moderne capsule vino

Milano, 15 gennaio 2025 – Oggi, sono sempre di più le aziende che producono vini anche pregiati e spumanti che usano capsule vino in PVC e in polilaminato termoretraibili, in quanto questo materiale offre ottime prestazioni nel campo della sicurezza degli alimenti e bevande e nella personalizzazione.

I moderni tappi sono quelli che nel corso delle ultime festività abbiamo trovato su gran parte delle bottiglie di vino che abbiamo aperto o stappato con i nostri amici, famigliari, cene aziendali o feste di scuola.

Tante le novità di questo materiale, al quale tanti esperti del settore lavorano ogni giorno per migliorarlo e renderlo sempre più adattabile e performante.

Ad esempio, l’impermeabilità del materiale e l’adattamento di queste capsule a ogni tipo di collo di bottiglia permettono di rendere integro il prodotto al loro interno, isolarlo, garantendo così alti standard di qualità e mantenimento, come richiesto dalle recenti normative ISO.

Il consumatore, sempre più attento alla qualità e al confezionamento, è sempre più orientato a questi prodotti, i cui produttori sono attenti a tutta la fase dell’imbottigliamento, compreso il tappo, ovvero, l’elemento essenziale che permette di mantenere la qualità del vino, dall’imbottigliamento fino a quando è stappato e servito in tavola o aperto in un bancone di un’enoteca o locale.

Inoltre, il consumatore è attratto dall’ampia personalizzazione delle bottiglie, in quanto essendo i pvc e polilaminato, sono materiali che sono molto lavorabili da parte del produttore, che acquista tappi e li rende originali nei colori, nella forma. La personalizzazione permette di far si che il prodotto non sia contraffabile e ogni tappo è reso unico e originale, in modo tale da non essere riprodotto. Questo vale anche èer le ‘gabbiette’, la chiusura classica per vini frizzanti e spumanti, che oggi sono diventate anche da collezione, in quanto rese uniche e originali.

Anche per questo, oggi, tutti questi materiali vengono realizzati con la massima attenzione per l’ambiente e l’ecologia. L’esperienza annale di queste aziende che studiano ogni giorno su come migliorare le capsule di vino ha portato a grossi miglioramenti nella produzione e commercializzazione di questa parte essenziale per chiudere le bottiglie.

Design, decorazioni, materiali ecocompatibili rendono uniche e speciali le capsule di vino: grazie alla tecnologia, alla professionalità di queste aziende di packaging, che usano materiali in grado di essere in regola con tutte le normative. Persino gli inchiostri, usati per personalizzare la massimo ogni bottiglia, vengono realizzati per non contaminare il prodotto e rendere perfetta la confezione e piacevole agli occhi del consumatore finale.

Questo perchè il materiale termorestringente di alta qualità aiuta a ottenere risultati eccellenti con le capsule in PVC per vino e altre bevande anche sulle forme di collo di bottiglia più difficili. Una varietà di opzioni di polilaminato darà alla bottiglia un aspetto molto più attraente.

Insomma, dopo questa descrizione, che non tutti sapevamo, a buon intenditore, poche parole!

V. A.