ALBAN SKËNDERAJ: UNIPOL FORUM @MILANO, MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025

(mi-lorenteggio.com) Assago, 16 gennaio 2025 – Alban Skënderaj – artista internazionale e icona della musica albanese – ha annunciato la sua prima data, prodotta da Vivo Concerti, all’Unipol Forum di Milano il 14 maggio 2025. L’evento rappresenta un importante passo nella carriera del cantante, pronto a regalare al pubblico italiano un’esperienza indimenticabile.

I biglietti per la data italiana saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire da sabato 18 gennaio 2025 alle ore 11:00.

Dopo il sold out allo stadio Air Albania a Tirana, Alban Skënderaj è pronto a tornare in Italia, dove ha già incontrato il suo pubblico nel 2019 e l’anno scorso al Terminal 3 Festival di Castano Primo (MI). Recentemente l’artista ha rilasciato due singoli, “Nuk Ekziston”, raggiungendo oltre 1 milione di streaming su Spotify, e “Jeta Ime”, una collaborazione con Miriam Cani.

Alban Skënderaj è noto per il suo stile musicale che fonde melodie pop con sonorità tradizionali albanesi, che gli ha permesso di conquistare non solo il pubblico albanese, ma anche quello internazionale. I suoi brani richiamano le sue radici culturali e il suo enorme seguito è testimone della sua importanza nel panorama musicale locale e della sua capacità di toccare il cuore di chi lo ascolta.

Alban Skënderaj, nato nel 1982 a Lushnjë, Albania, ha iniziato la sua carriera musicale dopo il trasferimento della sua famiglia in Italia. Stabilitosi a Pistoia, ha cominciato a prendere lezioni di musica e a suonare la chitarra, esibendosi con vari gruppi musicali. Nel 2005 e nel 2006 ha partecipato con successo alle edizioni del Top Fest, vincendo il concorso con i brani “Vetëm ty” e “Diçka”. Nel 2008, Skënderaj ha pubblicato il suo primo album in studio, “Melody”, che ha consolidato ulteriormente la sua carriera e lo ha fatto apprezzare dal pubblico internazionale. Il suo primo singolo a raggiungere la vetta delle classifiche è stato “Unë dhe ti”, pubblicato nel febbraio 2016. Lo stesso anno ha rilasciato il suo primo album dal vivo, “Tingujt e ditarit tim”, seguito dal singolo “Kam nevojë”. Tra il 2012 e il 2015, Skënderaj è stato giudice nel programma televisivo X Factor Albania, e nel 2017 ha ricoperto il ruolo di coach nella sesta stagione di The Voice of Albania. Tra i suoi successi, spiccano i singoli “Dikur”, “1000 premtime”, “Nuk je vetëm” e “Dhurata”, quest’ultimo arrivato in cima alla Albanian Top 100. Dal 2018 in poi, ha continuato a crescere artisticamente.