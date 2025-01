Analisi tecnica: il migliore strumento per fare trading online

Il trading online non è più solo appannaggio di investitori professionisti. Infatti, specie negli ultimi anni, sempre più dilettanti si stanno dedicando a questa attività finanziaria, che ormai ha raggiunto una certa popolarità anche tra i profani.

Milano, 16 gennaio 2025 – Sicuramente, l’aumento di piattaforme digitali dedicate, che favoriscono l’accesso ai mercati finanziari di tutto il mondo in modo sempre più veloce ed efficiente, ha contribuito di molto la diffusione. Tuttavia, per prendere decisioni informate, è necessario conoscere i giusti strumenti. Tra questi, l’analisi tecnica è indispensabile e riveste un ruolo fondamentale nel trading online.

Si tratta di uno strumento capace di prevedere quelli che saranno i prossimi movimenti dei prezzi dei mercati finanziari, attraverso l’utilizzo di statistiche e grafici, facenti riferimento a dati storici. Diversamente da ciò che viene fatto con l’analisi fondamentale, la quale per determinare il valore intrinseco di un asset fa riferimento a fattori di tipo economico, politico e aziendale, attraverso l’analisi tecnica viene osservato l’andamento del mercato attraverso lo studio dei grafici dei prezzi e nei volumi di scambio.

Il principio che seguono gli analisti tecnici si basa sulla credenza che i prezzi siano condizionati da alcune tendenze, che durante il corso della storia, si ripetono. Ecco perché è possibile anticiparle, servendosi di alcuni strumenti specifici come supporti, resistenze, trendline, medie mobili, oscillatori e pattern grafici, utili per scovare nuove opportunità di trading.

I principi su cui si basa l’analisi tecnica sono fondamentalmente tre. Il primo si basa sull’assunto secondo cui, all’interno del prezzo di un asset sono già presenti tutte le informazioni disponibili sul mercato. In poche parole, all’interno del grafico dei prezzi sono riflessi e incorporati tutti i fattori fondamentali, psicologici e politici.

Il secondo afferma che i prezzi oscillano sulla base delle tendenze e, i mercati, non fanno altro che seguire queste tendenze, che sono principalmente di tre tipi: rialzista (uptrend), ribassista (downtrend) e laterale (sideways trend). Se si vogliono prendere decisioni strategiche efficaci, identificare la tendenza dominante è essenziale.

L’ultimo principio fa riferimento al concetto che la storia è solita ripetersi. Questo significa che i comportamenti dei partecipanti al mercato sono spesso prevedibili e tendono a riproporsi nel corso del tempo. Ecco perché, al fine di anticipare i movimenti futuri dei prezzi, vengono utilizzati i pattern grafici e gli indicatori tecnici.

Sulla base dei tre principi appena presi in esame, è abbastanza semplice capire la ragione per cui l’analisi tecnica rappresenta un potente strumento nel trading online. Si tratta di un insieme di strumenti pratici che consentono di sapersi orientare all’interno dei mercati finanziari, caratterizzati spesso da un notevole livello di volatilità, in maniera consapevole.

Ma ci sono anche altre ragioni per cui l’analisi tecnica è così popolare oggigiorno.

Per prima cosa, grazie alle moderne piattaforme di trading, chiunque abbia accesso ad una connessione internet può servirsene. Infatti, alcune piattaforme, come MetaTrader o TradingView, integrano al loro interno grafici interattivi e indicatori tecnici già preconfigurati. In questo modo, i trader hanno la possibilità di fare analisi di mercato in tempo reale senza dover avere particolari conoscenze pregresse o competenze di tipo avanzato.

Nel trading online le decisioni prese in maniera troppo impulsiva, sono spesso seguite da perdite considerevoli. Ecco perché un approccio basato sullo studio di dati quantitativi, come è appunto quello dell’analisi tecnica, non farà altro che ridurre la dipendenza da intuizioni o emozioni.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la versatilità dell’analisi tecnica, cosa che le permette di adattarsi a diversi mercati, tra cui azioni, forex, criptovalute, materie prime e indici. Oltre a funzionare anche su numerosi timeframe, dal trading intraday a lungo termine.

L’analisi tecnica ha anche la capacità di individuare tendenze e inversioni di mercato. Questa caratteristica fa si che i trader siano in grado di posizionarsi in maniera strategica, massimizzando così i propri profitti durante i trend favorevoli e minimizzando le perdite durante le fasi di correzione.

Ultimo, ma non per importanza, l’analisi tecnica viene in aiuto anche quando si parla di gestione del rischio. Utilizzando livelli di supporto e resistenza, stop loss e take profit, gli investitori saranno in grado di configurare strategie precise allo scopo di tutelare il proprio capitale.

Tra la vasta gamma di strumenti che l’analisi tecnica offre, troviamo i grafici di prezzo, che possono essere a candele (candlestick), a barre e lineari, fondamentali per osservare i dati di mercato, e gli indicatori tecnici, che sono degli strumenti matematici, capaci di fornire segnali basati sull’andamento dei prezzi e dei volumi. Molto utili sono anche i pattern grafici, utilizzati per prevedere le inversioni o le continuazioni dei trend, ed i livelli di Fibonacci, fondamentali per identificare potenziali zone di supporto e resistenza.

Tuttavia, per quanto i vantaggi sono davvero notevoli, come ogni cosa, anche l’analisi tecnica presenta dei limiti. Considerando che i dati vengono osservati da un individuo, è chiaro come l’interpretazione possa variare da un investitore all’altro, portando a conclusioni diverse.

Inoltre, è possibile che i dati di alcuni indicatori tecnici possano fornire segnali leggermente in ritardo rispetto ai reali movimenti di mercato e questo, talvolta, può fare la differenza. Infine, un altro limite è rappresentato dal volume dei dati, che non sempre sono disponibili, soprattutto in quei mercati poco liquidi.

Nonostante non manchino alcuni elementi di criticità, l’analisi tecnica resta comunque un’ottima strategia per fare trading online. Tuttavia, se si vuole ottenere il massimo, è necessario integrare con alcuni elementi di gestione del rischio e analisi fondamentale. Sarebbe bene, infatti, definire gli obiettivi in maniera chiara, come ad esempio il tipo di asset da negoziare e il timeframe preferito, in modo da stabilire al meglio la propria strategia. Un buon suggerimento in questo caso, è quello di servirsi di più strumenti contemporaneamente, così da poter essere in grado di confermare i segnali di trading.

Se si è alle prime armi, un altro consiglio è quello di testare la propria strategia in un ambiente demo, così da valutarne l’efficacia senza rischi e, solo in un secondo momento, decidere di applicarla sui mercati reali. È anche bene monitorare con continuità i movimenti del mercato, che sono in continuo cambiamento, e aggiornare di conseguenza le proprie analisi.

L. M.