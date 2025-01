ATENEI, AL POLITECNICO DI MILANO ULTIMA TAPPA TOUR ASSESSORE FERMI: UN ‘VIAGGIO’ CHE MI HA FATTO CONOSCERE UN SISTEMA DAVVERO ECCELLENTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2025 – Si è chiuso oggi, con l’ultima tappa in programma al Politecnico di Milano, il tour ‘Un viaggio tra le eccellenze: Università e Regione Lombardia si incontrano’. L’iniziativa ha portato l’assessore a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi a visitare le strutture più all’avanguardia degli atenei lombardi, facendo il punto sulle diverse iniziative di ricerca, tra cui anche alcuni progetti finanziati dalla Regione. All’incontro istituzionale, presso il Dipartimento di Energia (EN:lab) al Campus Bovisa, era presente la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, insieme ad Alberto Guadagnini, vicerettore per la ricerca, Paolo Biscari, vicerettore per lo Sviluppo dei Talenti, e la presidente del Consiglio degli studenti Veronica Marrocu.

ASSESSORE FERMI: UN TOUR MOLTO INTERESSANTE, DAL QUALE ABBIAMO TRATTO DIVERSI SPUNTI – “È stato un viaggio molto impegnativo, ma anche ricco di spunti importanti per il lavoro del mio assessorato – ha detto l’assessore Fermi – incontrando i vertici dei vari atenei ho infatti capito quanto fosse importante trovare un modo per aiutarli fattivamente. Abbiamo quindi messo in campo una misura completamente innovativa, che finanzia l’aggiornamento tecnologico delle università. E pare che il Politecnico abbia particolarmente apprezzato questa opportunità, visto che alla manifestazione di interesse ha aderito con ben 14 progetti, 8 di ammodernamento e 6 di realizzazione di infrastrutture. Un coinvolgimento diretto che mi fa molto piacere”.

Il riferimento è alla manifestazione d’interesse attivata da Regione Lombardia a giugno 2024, che rappresenta la prima fase della misura ‘Infrastrutture di Ricerca universitarie per il trasferimento tecnologico (IRTT)’ all’interno del Programma Regionale FESR 2021-2027 – ASSE 1 ‘Un’Europa più competitiva e intelligente’. L’obiettivo è potenziare le infrastrutture di ricerca delle università lombarde, per stimolare l’offerta di servizi di ricerca e di trasferimento tecnologico verso il tessuto imprenditoriale regionale.

RETTRICE SCIUTO: LA RICERCA UN ASSET STRATEGICO CHE CI POSIZIONA A LIVELLO EUROPEO – “La ricerca – ha commentato la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto – è un asset strategico per il Politecnico di Milano che ci posiziona tra i migliori atenei a livello europeo, merito anche del contributo e dell’intesa tra università ed enti pubblici locali. Con Regione Lombardia stiamo lavorando al rinnovo delle infrastrutture di ricerca e alla realizzazione di progetti ambiziosi, come il nuovo Campus di Bovisa. Un investimento significativo che testimonia l’unità di intenti a favore della crescita di Milano e del suo indotto, alimentando un sistema di collaborazione virtuosa con le imprese. Siamo quindi lieti che il tour dell’assessore Fermi trovi proprio al Politecnico il suo punto di arrivo”.

POLIMI: I NUMERI DELLA RICERCA – Il Politecnico di Milano ha una naturale vocazione per ricerca e innovazione, improntata alla crescita sostenibile. L’ateneo si attesta tra le prime 5 università internazionali, e prima tra le italiane (2021-2024) per i progetti all’interno di Horizon Europe, il Programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione. Sono ben 302 i progetti finanziati per un totale di 151 milioni di euro, di cui 35 vincitori di bandi dell’ERC (European Research Council) e 65 dei prestigiosi programmi Marie Skłodowska-Curie Actions.

A questi si aggiungono 53 Joint Research Platform e 3.080 accordi con le imprese, 3408 brevetti (dal 2000 a oggi), 135 start-up all’interno dell’incubatore PoliHub e 119 spin-off. Sono oltre 250 i laboratori di ricerca (35 interdipartimentali). I ricercatori dell’ateneo possono inoltre contare su grandi infrastrutture di ricerca quali PoliFAB (per micro e nano fabbricazione), DriSMI – Driving simulator, LPM- Laboratorio Prove Materiali e la Galleria del Vento.

Proprio da quest’ultima è iniziata la visita dell’assessore Fermi che ha poi incontrato il team degli studenti della Skyward – Experimental Rocketry, che si occupano di progettazione e lancio di razzi. Il tour è terminato con la visita al Pro-e-Storage Lab, laboratorio interdipartimentale, supportato da Regione Lombardia, per lo sviluppo e la prototipazione di soluzioni innovative per celle a combustibile polimeriche, elettrolizzatori, batterie a flusso, batterie agli ioni-litio.