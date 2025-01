“Disabilità e Diritti in Movimento: verso Milano-Cortina e le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026”. Il primo convegno della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità apre il dialogo sull’inclusione e il futuro dell’evento olimpico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2025 – La Sala Alessi di Palazzo Marino ospiterà il 21 gennaio, dalle ore 15 alle ore 20, il primo convegno della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità del Comune di Milano, intitolato “Disabilità e Diritti in Movimento: verso Milano-Cortina e le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026”.

Questo evento rappresenta un momento fondamentale per l’avvio di un dialogo costruttivo tra istituzioni, cittadini e stakeholder sul tema dell’inclusione.



Nominata circa un anno fa, la Consulta – istituita con delibera del Consiglio comunale – si presenta alla cittadinanza con un’iniziativa che celebra anche l’anniversario dell’approvazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. L’evento vuole riflettere sull’attuazione dei suoi principi a Milano, in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.



La giornata si articolerà in quattro diversi panel dedicati a temi cruciali per una società moderna e inclusiva. Si parlerà di modello bio-psico-sociale della disabilità, accessibilità, vita indipendente ed empowerment, nonché del ruolo delle Paralimpiadi nella promozione di una cultura inclusiva, partendo dai principi della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità che quest’anno compie 19 anni (16 se si considera la data di ratifica de parte dell’Italia). Tra i relatori, esponenti delle istituzioni, professionisti, attivisti e caregiver, oltre a rappresentanti del mondo accademico e sportivo.



“Questo convegno è il nostro biglietto da visita alla città di Milano – spiega Haydée Longo, presidente della Consulta per le Persone con Disabilità –. È il punto di partenza per una serie di confronti costruttivi che possano portare un’occasione per ascoltare, proporre e costruire insieme soluzioni che rispondano ai bisogni delle persone con disabilità e dei caregiver. Celebrare la Convenzione Onu significa ricordare un cambiamento epocale e guardare al futuro: le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026 sono un’opportunità unica per rafforzare una cultura che valorizzi la diversità e l’inclusione”.



Oltre a fare il punto sull’attuazione della Convenzione ONU, il convegno guarda al futuro. Le Olimpiadi e Paralimpiadi rappresentano un’occasione straordinaria per Milano di affermarsi come modello di città inclusiva, capace di superare barriere fisiche e culturali.