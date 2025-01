Il 26 gennaio a Varese la “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini”

(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 16 gennaio 2025 – Domenica 26 gennaio sarà celebrata per il terzo anno la “Giornata nazionale della memoria e del sacrifico degli Alpini”, ricorrenza che è stata istituita dal Parlamento con la legge n° 44 del 5 maggio 2022.

Il provvedimento, approvato all’unanimità, indica all’art. 1 la finalità della Giornata, ovvero “conservare la memoria dell’eroismo dimostrato dal Corpo d’armata alpino nella battaglia di Nikolajewka” e “promuovere i valori della difesa della sovranità e dell’interesse nazionale nonché dell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato, che gli alpini incarnano”.

Proprio per sottolinearne la valenza nazionale, l’Ana ha scelto di celebrare ogni anno la Giornata in una località diversa: così, dopo le prime due edizioni a Brescia e Milano, quest’anno l’appuntamento sarà a Varese

In programma, domenica 26, alle 10.30, nel Centro congressi “De Filippi”, in via Brambilla, 15, si terrà la conferenza sul tema “Alpini ribelli – Le penne nere nella Resistenze 1943 – 1945”. Relatori saranno Rolando Anni, Stefano Contini, Alberto Leoni e Filippo Masina, moderati da Mauro Azzi.

Sempre domenica 26, alle 16, si terrà il Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese, al termine del quale si commemorerà la Battaglia di Nikolajewka. Il programma prevede alle 15.45 il ritrovo alla Prima cappella della via del Sacro Monte, a cui seguirà il pellegrinaggio guidato dal Labro dell’Ana scortato dal Consiglio direttivo nazionale; alle 18 la Messa solenne nel Santuario di S. Maria del Monte, concelebrata dal vicario episcopale della Diocesi di Milano mons. Franco Gallivanone, con l’arciprete del Santuario e i cappellani militari. Al termine del tiro religioso si terrà la commemorazione della Battaglia di Nikolajewka.

È molto importante ricordare anche altri due articoli della legge n.44.

In particolare l’art. 2, che invita Province ed Enti territoriali a promuovere cerimonie, mostre e conferenze sull’importanza della tradizione e dei valori incarnati dagli alpini, coinvolgendo la stessa Ana.

E, soprattutto, l’art. 4, che invita gli istituti scolastici ad attuare iniziative per la cerimonia della Giornata: perciò è importante che Sezioni e Gruppi prendano contatto con le realtà scolastiche e gli Enti del territorio per promuovere azioni sinergiche di celebrazione.

Apprestiamoci così a celebrare con convinta partecipazione questa importante Giornata, che ci consente di sottolineare come il messaggio di coraggio, spirito di sacrificio e solidarietà che ci è venuto dai nostri Reduci conservi immutato il suo valore, valore che la nostra Associazione si impegna ogni giorno da oltre 105 anni a testimoniare e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni.

Viva l’Italia e viva gli Alpini!

Sebastiano Favero

Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini