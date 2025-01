Incontro pubblico con senatore Turco – M5S Lombardia: La strada giusta verso un’economia a misura di cittadino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2025 – Domani, 17 gennaio alle ore 17.00, presso la Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22, Milano, il Movimento 5 Stelle della Lombardia ha organizzato un momento di confronto con Mario Turco, Senatore della Repubblica e vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

In collegamento il presidente Giuseppe Conte.

Tra i relatori Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde e Docente università Milano Bicocca, Salvatore Monteduro, Segretario UIL Milano Lombardia, Gaetano Pedullà, Eurodeputato e vice capo delegazione Movimento 5 Stelle e Dario Violi, coordinatore regionale M5S. Ad aprire i lavori Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle Lombardia.

“Una strada giusta per un’economia eco-sociale di mercato, al servizio dei cittadini, capace di garantire la sostenibilità produttiva, la coesione sociale e la tutela ambientale -dichiara il Senatore Turco- Per seguirla, è necessario ripensare il ruolo dello Stato, che con i suoi strumenti, le sue risorse e la sua autorevolezza è l’unica forza in grado di garantire lo sviluppo sostenibile, la tutela dei beni pubblici e l’equa distribuzione della ricchezza. Non uno Stato assistenzialista, ma uno Stato protagonista della vita economica, che contrasti la precarietà del lavoro, le disuguaglianze e la povertà, che protegga le persone dalle turbolenze globali, che investa nell’innovazione tecnologica e nella transizione ecologica, perché solo così potrà essere davvero un volano di crescita economica per le nostre imprese”.

Redazione