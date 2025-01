Lo Sport Club Genova1913 ASD presenta la Settima edizione della Randonnée La GranMilàn al Vigorelli

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2025 – La Randonnée GranMilan Vigorelli è pensata per tutti i cicloamatori e per essere una festa del ciclismo a 360 gradi. Per permettere a una sempre più ampia tipologia di ciclisti di partecipare all’evento abbiamo preparato ben sei percorsi così suddivisi:

2 percorsi ROAD 130 e 200 km, con rispettivamente 1100 e 2200 mt di dislivello, che si svilupperanno lungo le colline della Brianza con omologazione per i brevetti ARI AUDAX, valido per il campionato regione Lombardia FCI

2 percorsi GRAVEL 90 km e 130 km, con rispettivamente 650 e 1260 mt di dislivello, che attraversano le campagne della Brianza Comasca fino ad arrivare, nel percorso lungo, al confine con la Svizzera con omologazione per i brevetti ARI AUDAX, valido per il campionato regione Lombardia FCI.

2 percorsi LIGHT da 70 km strada e 50 km gravel, grande novità di questa settima edizione per chi vuole essere dei nostri e cimentarsi in percorsi meno impegnativi, aperti ad amatori in possesso di Certificato Medico Sportivo Non Agonistico e non necessariamente iscritti a società sportive. Sarà possibile utilizzare anche una e-bike.

Le strade che si inerpicano su e giù per le colline con tante salite di varie lunghezze e dislivelli, paesaggi unici che collegano i boschi e i campi di pianura alle alture prealpine, saranno lo sfondo dei percorsi rando e gravel e regaleranno alla vista dei partecipanti scorci straordinari. Da qui l’idea di prevedere un concorso fotografico SCATTA E VINCI. Ma non mancheranno anche momenti di sana competizione con il PREMIO SALITA.

Il Velodromo Vigorelli verrà aperto a semplici accompagnatori e non praticanti che, accompagnati da guide esperte dello staff del CVV, conosceranno la lunga e gloriosa storia di questo importante monumento menighino, luogo di imprese ciclistiche, e non solo, scritte negli annali della storia.

Per chi ha già partecipato alla scorsa edizione, la prima, della GranMilàn Vigorelli le novità sono molte e tutte volte ad una maggiore fruibilità dell’evento:

Arrivo all’interno del Velodromo, stile Parigi-Roubaix o, meglio, Giro di Lombardia del passato. Quindi si parte e si arriva dal luogo italiano più iconico del pedale conosciuto in tutto il mondo, il Velodromo Vigorelli, che nella sua storia e sulla sua pista ha visto sfidarsi i più grandi pistard come Maspes e Gaiardoni ed è stato testimone del Record dell’ora di Fausto Coppi;

Rivisitazione dei percorsi;

Dal percorso Gravel 130 sono state eliminate le parti più tecniche semplificando la percorrenza con bici Gravel;

Percorsi Light per non tesserati;

Concorso fotografico SCATTA E VINCI;

Patronato della Regione Lombardia;

Alla lista, già corposa e di assoluto rilievo, di Patrocini, Comune di Milano – Federazione Ciclistica Italiana – Coni – ARI Audax, quest’anno si aggiungono quelli del Comune di Erve e del Comune di Fino Mornasco.

In ultimo, ma non ultimo per importanza, la collaborazione consolidata con il CVV, Comitato Velodromo Vigorelli, società che gestisce le attività ciclistiche nel velodromo e Milano Sport, società che gestisce l’impianto Velodromo Vigorelli per conto del Comune di Milano.

La GranMilàn di quest’anno sarà un evento a cui potranno unirsi anche semplici accompagnatori e non praticanti che, accompagnati da guide esperte dello staff del COMITATO VELODROMO VIGORELLI, potranno conoscere la lunga e gloriosa storia di questo importante monumento meneghino, luogo di imprese ciclistiche e non solo, scritte negli annali della storia.