Metrotranvia Milano-Seregno, audizione in Regione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2025. Oggi la Città metropolitana di Milano, con la consigliera delegata alle infrastrutture e metrotranvie, Daniela Caputo è stata audita dalla commissione regionale alle infrastrutture. Tema dell’incontro lo stato dell’arte dei lavori relativi alla realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno. La Città metropolitana di Milano ha ribadito, da una parte, che le note vicende relative ai ritardi sono legate a circostanze indipendenti dalla volontà e dalla responsabilità di palazzo Isimbardi, poiché da tempo la ditta appaltatrice affronta difficoltà la cui risoluzione non è ancora conclusa. Su questo punto la Città metropolitana sta mettendo in campo tutte le proprie energie per arrivare ad una soluzione rapida e ultimativa dei problemi interloquendo continuamente con l’impresa. Ai ritardi dovuti alle difficoltà della ditta si sono aggiunti i ritardi determinata dalla mancata consegna delle aree soggette ai lavori da parte del comune di Bresso. Dall’altra parte, proprio perché consapevole che la situazione crea difficoltà ai cittadini e al tessuto produttivo dei comuni coinvolti, la consigliera Caputo ha ribadito con forza la richiesta alla Regione Lombardia di adoperarsi affinché vengano riconosciuti aiuti e ristori di carattere economico ai soggetti coinvolti.

PONTI E NEGRI (PD), “INTERESSE DI TUTTI CHE VENGA CONCLUSA IN TEMPI RAGIONEVOLI, GRANDE IMPEGNO DA PARTE DI CITTÀ METROPOLITANA”

Si è tenuta oggi in commissione territorio e trasporti del Consiglio regionale un’audizione della Città Metropolitana di Milano, chiesta dai consiglieri regionali Fabrizio Figini di Forza Italia e Gigi Ponti del Partito Democratico, sui disservizi creati alla popolazione dei comuni interessati dai cantieri della metrotranvia Milano – Seregno. All’incontro è intervenuta la consigliera delegata Daniela Caputo, che ha la delega alle infrastrutture e alle metrotranvie, e ha illustrato le difficoltà generate dai problemi della cooperativa vincitrice dell’appalto, la CMC di Ravenna, attualmente in percorso di mediazione.

“Ringraziamo la consigliera Caputo e Città metropolitana per l’impegno profuso per portare a termine un’opera già di per sé complessa – dichiarano i consiglieri regionali del Pd Gigi Ponti e Simone Negri – a maggior ragione dopo i problemi riscontrati dalla ditta vincitrice dell’appalto. È interesse di tutti che la metrotranvia venga conclusa in tempi ragionevoli e che si chiudano i cantieri che stanno arrecando disagi agli abitanti dei comuni interessati, Bresso in particolare. Molto rilevante è l’impatto sul mondo del commercio, che nelle ultime settimane ha fatto sentire pubblicamente il proprio disagio, assolutamente comprensibile e motivato. Speriamo che il processo di mediazione possa finire presto in modo positivo e che i lavori riprendano a pieno ritmo. Per ciò che riguarda il fronte regionale, va verificata la possibilità di attivare i distretti unici del commercio per supportare gli operatori commerciali messi in difficoltà dai cantieri, perché a questo territorio occorre un’infrastruttura di trasporto pubblico ma anche un sistema commerciale in buona salute.”

Così commenta Daniela Caputo: “Comprendo e condivido le rimostranze e le difficoltà espresse dai sindaci e da Confcommercio, più volte nel corso di questi mesi ho avuto modo di interloquire con tutti loro e posso solo, ancora oggi, dichiarare che da parte della Città metropolitana è, e verrà, messo in campo il massimo sforzo, anche per rispondere alle esigenze dei commercianti e delle imprese che possano risentire dei tempi di cantierizzazione. Continueremo a mettere il massimo impegno per venire a capo dei problemi sul terreno”.

Redazione