Travagliato (BS). Bimbo di due anni lascia mamma fuori casa e resta con la sorellina neonata e il piano cottura acceso: salvati dai Carabinieri

(mi-lorenteggio.com) Travagliato, 16 gennaio 2025 – Il 12 gennaio, una mamma è rimasta accidentalmente chiusa fuori casa mentre buttava la spazzatura dal figlio di due anni. Solo che il bimbo è rimasto chiuso in casa da solo con la sorellina neonata e il piano cottura acceso.

Chiamati i soccorsi, sul posto sono giunti i Carabinieri della compagnia Chiari, che si si sono resi conto che tutte le finestre dell’appartamento erano chiuse e abbattere la porta d’ingresso a vetri avrebbe rischiato di ferire il bimbo. Nel frattempo era avvolta dal fumo, a causa di un principio di incendio provocato dal cibo in cottura. Fortunatamente, i Carabinieri sono riusciti ad entrare in casa passando dal box, salvando così i due fratellini, che a causa dell’inalazione da fumo sono stati poi trasportati in ospedale per accertamenti.

