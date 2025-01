Violenza sessuale discoteca Alzatraz Milano. Corbetta (Lega): “Vicino a coppia molestata e rapinata. Colpevoli stranieri vengano remigrati nel Paese di origine”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2025 – “Non passa giorno che sulle notizie di cronaca non venga riportata una aggressione o violenza a sfondo sessuale, specialmente in Lombardia e a Milano. Una situazione che possiamo ormai definire fuori controllo, a seguito anche degli sconcertanti fatti di Capodanno in piazza Duomo. È ormai accertato che queste molestie sono riconducibili alla pratica del taharrush gamea, ovvero è un’espressione in lingua araba che significa letteralmente “molestia collettiva”. Con questa pratica si dà luogo a un’aggressione sessuale di massa ai danni di una donna, che può anche sfociare nello stupro”.

“Sono vicino alla ragazza di 19 anni molestata e al fidanzato aggredito e rapinato, ringrazio il personale della security della discoteca per l’intervento e le forze dell’ordine per l’arresto di uno degli aggressori, un 36enne egiziano. Auspico che tutti i componenti del branco vengano presto fermati”.

“Questi fatti sono terribili e preoccupanti: queste pratiche non c’entrano nulla con la nostra cultura ed è necessario riconquistare le nostre città, a partire da Milano. È arrivato il momento di inasprire le pene e adottare criteri più stringenti per l’acquisizione e la revoca della cittadinanza italiana, così come quelli per espellere dal nostro Paese criminali e delinquenti stranieri che si macchiano di reati. Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi a compiere queste gravi azioni sono extracomunitari o stranieri di seconda generazione che scelgono deliberatamente di non integrarsi o, peggio, radicalizzarsi in spregio all’Italia, alle sue leggi e istituzioni. Per queste persone la remigrazione nel paese di origine è l’unica strada percorribile”.

Così Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, in merito alla violenza sessuale di gruppo ai danni di una 19enne nella zona vicina alla discoteca Alcatraz a Milano sabato scorso.

Redazione