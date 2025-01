“Viva Oliviero!”. Domenica Milano celebra Oliviero Toscani a Palazzo Reale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2025 – Milano ricorda con affetto e rende omaggio a Oliviero Toscani domenica 19 gennaio, dalle ore 11 alle ore 18, a Palazzo Reale, dove nel 2022 si era tenuta l’ultima grande mostra milanese a lui dedicata, “Viva Oliviero!”.



Per questa giornata speciale saranno esposte le immagini più significative della sua carriera, insieme a quattro set fotografici pensati per realizzare ritratti al pubblico presente che entreranno a far parte di “Razza Umana”, il progetto di grande respiro che dal 2007 ha raccolto oltre 10mila immagini. L’incontro sarà anche un momento di racconto, con testimonianze di chi ha avuto il privilegio di vivere, lavorare e condividere momenti con Oliviero Toscani.



All’interno di Palazzo Reale, verranno proiettati alcuni documentari che celebrano la sua straordinaria carriera di fotografo.



A partire dalle ore 15, le istituzioni e gli amici di Oliviero Toscani saranno presenti per un momento di saluto e commemorazione.

