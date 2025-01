CAOS SERVIZI SOCIALI, DA FRATELLI D’ITALIA CESANO LA RICHIESTA DI UN CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTO CON CORSICO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone / Corsico, 17 gennaio 2025 – Riceviamo e pubblichiamo:

Non era mai successo che un Comune del sud ovest milanese si rifiutasse di sottoscrivere l’Accordo di programma del Piano di Zona che gestisce in forma associata i servizi sociali del territorio.

Il sindaco di Corsico ha deciso di esprimere voto contrario lamentando che le proposte della sua amministrazione non fossero state recepite dal Comune di Cesano Boscone, capofila del Piano di Zona.

Fratelli d’Italia intende chiedere la convocazione di un consiglio comunale congiunto dei due Comuni per fare chiarezza su una situazione che si è manifestata pubblicamente con il voto contrario de Comune di Corsico in occasione dell’Assemblea dei Sindaci dello scorso 13 dicembre, ma che in realtà si protrae almeno dal mese di maggio.

I contrasti politici tra le due Amministrazioni comunali a guida PD non possono mettere a rischio i servizi per le fasce più deboli della popolazione.

Fratelli d’Italia Cesano Boscone