Como. Pusher sorpreso mentre effettua una consegna di droga a domicilio, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 17 gennaio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella mattina di ieri, ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, un 44enne comasco, residente in città, pregiudicato, sorpreso in flagranza di reato mentre vendeva alcune dosi di MPVD ad un cliente direttamente in casa sua.

Infatti, una delle volanti impegnate nel costante e capillare controllo del territorio è stata indirizzata in via Roncoroni, zona Albate, per rumori molesti provenienti da un appartamento di uno stabile adiacente. La situazione di disagio proseguiva da parecchi mesi e non si era mai risolta nemmeno con gli interventi delle forze dell’ordine.

I poliziotti a questo punto hanno raggiunto l’appartamento sorprendendo il proprietario di casa che ha aperto la porta – un 64enne di Como, un ospite – un 34enne brasiliano irregolare e senza fissa dimora – e infine il 44enne comasco, intento a pesare alcune dosi di droga sul tavolo del soggiorno.

Gli agenti non hanno avuto difficoltà a ricostruire la dinamica di ciò che hanno visto e trovato in quanto tutti e tre i personaggi erano noti agli archivi di polizia e alle attività delle stesse volanti. Infatti il 44enne arrestato ieri, qualche giorno fa è stato protagonista di una vicenda occorsa nel suo appartamento di via Mentana a Como, quando gli agenti della volante sono dovuti intervenire assieme ai VV.FF. di Como, per accertare lo stato di salute dei suoi due cani, lasciati dall’uomo, assente e irreperibile, quasi a morire di fame in un appartamento in stato di degrado totale. Durante l’ispezione della polizia è stato rinvenuto su un mobile di casa, un quantitativo pari a circa due etti di MPVD e il 44enne indagato per detenzione ai fini dello spaccio.

Portati in Questura i protagonisti dell’intervento di via Roncoroni, il 44enne comasco è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto in cella fino al processo fissato dal P.M. per questa mattina, mentre la posizione del brasiliano 34enne è al vaglio degli agenti dell’ufficio immigrazione di Como, per adottare adeguati provvedimenti amministrativi nei suoi confronti.

