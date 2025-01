Con il ‘Progetto Scuola’ Banco BPM sostiene l’Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini di Cernusco sul Naviglio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 gennaio 2025 – Banco BPM sostiene l’Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini di

Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, contribuendo all’acquisto di stampanti laser per la

Scuola Secondaria di primo grado.

Le nuove stampanti serviranno, oltre che per i comuni usi didattici, per l’attuazione del progetto

Scopriamo i Photocomics…o il Fotoromanzo.

L’iniziativa coinvolgerà i giovani studenti della Secondaria di primo grado, divisi in gruppi, nella

realizzazione di un fotoromanzo, sviluppando in questo modo le loro competenze linguistiche, sociali,

digitali e imprenditoriali.

Il lavoro, infatti, abbraccerà tutto l’iter creativo: dalla sceneggiatura alla grafica, dall’impaginazione

alla stampa e alla distribuzione dell’opera completa.

Banco BPM nel 2018 ha avviato Il Progetto Scuola nei territori di maggior presenza della Banca per

sostenere le scuole nei loro progetti didattici, nel rinnovo degli edifici o delle dotazioni tecnico –

didattiche o per rispondere a esigenze particolari e contingenti.

“L’acquisto delle stampanti ci consentirà di sviluppare non solo questo progetto, ma in futuro anche

di realizzare, con il contributo delle ragazze e dei ragazzi, volantini per promuovere attività ed eventi

della Scuola, progetti, giornalini. E’ finalmente possibile realizzare tutte quelle attività che senza lo

strumento specifico di una stampante qualificata a colori assumevano un minore impatto e, quindi,

minor valore”, spiega la Dirigente Scolastica Margherita Serra.

“Siamo particolarmente orgogliosi del Progetto Scuola poiché ci consente di sostenere il tessuto

sociale del territorio attraverso la scuola che è un’istituzione fondamentale – ha commentato Marco

Aldeghi, Responsabile Direzione Territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM – Fornire un aiuto

concreto alle scuole per progetti innovativi e significativi per l’apprendimento significa investire nelle

nuove generazioni e quindi nel nostro futuro. Banco BPM rimane in questo modo un punto di

riferimento e di supporto per le Comunità in cui opera”.