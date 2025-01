POSTE ITALIANE: INAUGURA IL 25 GENNAIO LA MOSTRA “INVASION HEROES” NELL’UFFICIO POSTALE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 gennaio 2025 – Inaugura sabato 25 gennaio alle ore 10 presso l’ufficio postale di Trezzano sul Naviglio in viale Leonardo da Vinci, la mostra “Invasion Heroes”, una raccolta di opere di writers e street artists dedicata ai super eroi realizzata dall’Associazione We Run The Streets.

Accanto alle opere di Fabio Poms, Mario Jin, Trust, Foskia, Teto Art, Paola De Vita, Prosa Bang, Ale Klose dedicate a personaggi di fumetti, cartoni animati, serie TV e film d’animazione, realizzate su tela e skateboard, anche le più recenti emissioni e prodotti filatelici dedicati al mondo dei fumetti, cartoons e del mondo manga tra cui Mazinger Z, Goldrake, One Piece, le Tartarughe Ninja, Holly e Benji, Diabolik.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito https://filatelica.poste.it.

