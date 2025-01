Trezzo sull’Adda (MI). Tenta di rubare dai bancali nel retro del supermercato. Guardie Giurate Sicuritalia fanno saltare il colpo. Malvivente arrestato.

È successo ieri sera, intorno alle nove. Un uomo si è avvicinato alla zona di deposito esterna del supermercato e ha tentato di asportare vari generi alimentari. Le Guardie Giurate Sicuritalia lo hanno bloccato e consegnato alle Forze dell’Ordine. Colpo fallito.

(mi-lorenteggio.com) Trezzo sull’Adda (MI), 17 gennaio 2025. Fallisce il colpo ad un supermercato di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano.

Ieri sera, intorno alle otto, un uomo si è introdotto nella zona di deposito esterna di un ipermercato della città con l’intento di asportare alcuni generi alimentari.

I suoi movimenti sono stati rilevati dal sistema di videosorveglianza Sicuritalia, innescando il pronto intervento delle Guardie Giurate che hanno contattato immediatamente le Forze dell’Ordine e il Responsabile del punto vendita. Giunte in loco in pochi minuti, le Guardie Giurate Sicuritalia hanno accertato l’intrusione in corso e verificato la presenza del ladro nell’area del compattatore posto all’esterno della struttura. Grazie a queste indicazioni, le Forze dell’Ordine hanno preso in custodia il malvivente e avviato gli accertamenti del caso.

Nei pressi del compattatore, inoltre, venivano ritrovate due buste di plastica con diversi generi alimentati asportati.

Recuperata la refurtiva, il colpo è da considerarsi fallito.

Redazione