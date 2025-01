Basiglio. Polizia locale: taglio del nastro per il nuovo Comando

Lunedì 20 gennaio alle ore 18.15, in piazza Da Vinci 1 la sindaca Lidia Reale inaugurerà ufficialmente la nuova sede, con locali più ampi, ingresso indipendente e connessa al sistema di videosorveglianza. La cerimonia sarà preceduta da una messa alle ore 17.30

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 18 gennaio 2025 – In occasione dei festeggiamenti per San Sebastiano, patrono della polizia locale, lunedì 20 gennaio l’amministrazione comunale inaugurerà il nuovo Comando della PL, in piazza Da Vinci 1.

Dopo la celebrazione della messa alle ore 17.30 nella chiesa di Gesù Salvatore, in via A. Manzoni, alle 18.15 la cerimonia proseguirà con gli interventi della sindaca, del comandante Ettore Tripodi e con la benedizione dei mezzi della polizia locale da parte di don Luca Broggi.

Lidia Reale taglierà poi il nastro del nuovo Comando e subito dopo, sarà possibile visitarlo. Qui gli operatori mostreranno il funzionamento di alcune attrezzature e della centrale operativa.

In precedenza dislocata in diversi spazi del municipio, la nuova sede della polizia locale presenta un accesso riservato e indipendente da quello del Comune, per consentire una migliore fruibilità da parte dei cittadini.

La sede è operativa da qualche mese. Nella foto, una fase dei lavori.