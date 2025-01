Como, scatta l’allarme ed entrano in funzione le telecamere del suo capannone industriale: denunciati tre minori

(mi-lorenteggio.com) Como, 18 gennaio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel tardo pomeriggio di ieri, ha denunciato in stato di libertà per il reato di invasione di terreni ed edifici, tre minori residenti in città, nello specifico un 15enne di via Turati, un 16enne di via Volpati ed un 17enne di via Varesina, tutti incensurati, cittadini italiane ma di origini straniere.

Le volanti sono state allertate e dirottate in zona Prestino, precisamente nei pressi di un capannone industriale attualmente vuoto, dove il proprietario segnalava l’intrusione dei tre ragazzi. Infatti, dal racconto della proprietà verso le 19.30 di ieri, era giunto sul suo dispositivo portatile l’allarme intrusione con l’attivazione delle telecamere a circuito chiuso dove erano immortalati i movimenti dei tre soggetti.

Gli agenti giunti subito sul posto hanno rintracciato i tre minorenni i quali, dopo aver abbozzato un vano tentativo di fuga, sono stati fermati e identificati.

Portati in Questura e dopo aver raccolto la denuncia della proprietà, i tre ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ed infine riaffidati ai rispettivi genitori.

