Grande Allianz Milano, va sotto e ribalta con Piacenza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 gennaio 2025 – Ancora una serata di grande volley all’Allianz Cloud. La sfida stellare tra Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza ha mantenuto le aspettative della vigilia. La squadra del presidente Lucio Fusaro esce indenne anche da questa battaglia e piazza la quarta vittoria su quattro in questo 2025. Finisce al quinto set dopo quasi due ore e un quarto di gioco. Gli emiliani con la pressione al servizio e un Romanò in grande spolvero al rientro da titolare vanno avanti 2-0, un doppio colpo che avrebbe messo al tappeto qualsiasi squadra, ma non questa Milano. Coach Piazza pesca dalla panchina e dopo aver lanciato Gardini e Barotto per la vittoria in Champions in Belgio ecco Otsuka a mettersi sulle spalle una parte fondamentale dell’attacco e della ricezione. Sarà il giapponese ad essere eletto Mvp del match grazie agli 11 punti con il 62% in attacco e 1 muro. Erano tante le sfide nelle sfide nel match, appassionante quella tra i registi Paolo Porro e Antoine Brizard: 5 ace il primo, 3 il secondo oltre a un attacco e un muro. Tra gli opposti Romanò ne fa 26, Reggers 21, mentre tra i laterali il bicampione olimpico Loati con 20 punti sfodera un’altra prestazione monster.

La partita.

Andrea Anastasi e Roberto Piazza mettono il campo i loro 6+1 più “titolati”. Piacenza ha Brizard e Romanò in diagonale, Kovacevic e Maar laterali, Simon con Galassi al centro e Scanferla libero. Risponde Allianz Milano con Porro-Reggers, Kaziyski e Louati schiacciatori, Caneschi e Schnitzer al centro e Catania libero.

Break immediato della Gas Sales Bluenergy e time out Piazza sul turno al servizio di Simon (1-4). L’ace di Schnitzer vale però il 3-4. Romanò (farà 10 punti in questo set con l’83% di attacco punto) ha però già il braccio caldo e fa il 3-6 in parallela. Difesa monster di Catania, Porro chiama Reggers 6-7, spettacolo in modalità on. Delizioso pallonetto di Louati con la mano sinistra per il pareggio 9-9. Si va avanti punto a punto. Porro smarca i suoi schiacciatori in pipe: 15-14 di Kaziyski, che da tutto pur debilitato dalla sindrome influenzale. Kovacevic pesta la linea da seconda, Allianz tiene il minimo vantaggio con l’ace di Porro a fare il break 17-15. L’ace di Simon rimette tutto in parità: 18-18, poi Maar spreca il nuovo sorpasso confermato dal check. Piacenza spinge, ace di Brizard e time out Piazza 19-21. Pareggia ancora Allianz Milano dopo l’errore di Mandiraci dai nove metri. Sul 22-23 Otsuka per KK, poi doppio cambio Milano, dentro Barotto e Zonta (23-23). Reggers annulla il primo setpoint, si va ai vantaggi. Chiude un muro di Simon 24-26.

Tra il primo e il secondo set spazio come di consueto all’Allianz Cloud all’iniziativa “Volley4all” realizzata con Fondazione Allianz Umana Mente per dare visibilità a sport e atleti che non sempre sono sotto i riflettori. Premiata dal presidente Lucio Fusaro e dal capo della comunicazione di Allianz, Carlo Rossanigo, la campionessa di nuoto paralimpico Monica Boggioni tesserata sia per l’Add Pavia Nuoto sia per le Fiamme Oro. A Parigi 2024, Monica ha vinto l’oro nei 50 rana, stabilendo il nuovo record paralimpico ed europeo categoria SB3 e ha anche ottenuto a due bronzi nei 200 e 100 stile libero. Laureata in biotecnologie mediche, già a Tokyo 2020 si era messa al collo tre medaglie di bronzo (200 e 100 stile libero e 200 misti).

Parte a tuono Allianz nel secondo set: 3-0 sul turno al servizio di Paolo Porro. Fiammata Piacenza, poi l’ace di Schnitzer fa di nuovo +3 (6-3). Risponde Brizard con l’ace del 7-5. Sul 9-9 entra Gardini per Kaziyski. Raro errore di Maar, poi azione lunga chiusa da Reggers e Allianz torna +3 (13-10). Ace e seconda linea di Romanò 13-13 e time out Piazza. Prosegue lo show di Romanò dai nove metri: 13-15 e torna Kaziyski in campo. Muro di Loauti proprio su Romanò per il nuovo pareggio 15-15. Che match! Mandriaci per Maar il punto successivo 16-15. Doppio cambio Allianz sul 20-20. L’ace di Galassi del 20-23 è una doccia gelata per Milano. Chiude un servizio out di Caneschi 21-25 primo punto per Piacenza.

Ad Allianz Milano non resta che ripartire più forte di prima. Otsuka resta in campo per Kaziyski e Mandriaci per Maaar. Il video check corregge un’invasione di Otsuka in invasione aerea Brizard, time out Anastasi sul 6-2. Caneschi e Porro fermano a muro Simon 10-5. Ace di Paolo Porro del 13-9 e 14-9 con secondo time out Anastasi. Al rientro Louati fa anche il 15. Otsuka ferma Kovacevic a muro per il 17-12. Doppio cambio Allianz sul 22-18, ma il set non è ancora chiuso. Gardini per Otsuka un’azione sul 24-20, il servizio di Louati va però in rete, ma pure quello di Kovacevic: 25-21 e 1-2 nel conteggio dei parziali. Pesano nel set i 3 muri di Milano (a 1) e i 3 ace (2 di Porro) a 1.

Torna Maas tra i titolari, vuole portare la sfida al quinto Allianz Milano e Reggers fa il 5-2. Louati chiude un’azione lunghissima per il 6-3. Risponde Romanò con il 6-5: sfida apertissima. Si va avanti punto a punto. Romanò spreca la palla del pareggio dopo due difese monster da entrambe le parti e manda in battuta Porro sull’11-9. Ancora un ace del regista di Allianz è il 5° fino a questo punto del match. Time out Anastasi e al rientro Louati in slash per il 13-9. Fiammata Gas Sales con Romanò e Maar per il 15-13, poi Romanò chiude di prima intenzione su servizio di Brizard 15-14 e time out Piazza. Gli attacchi dai nove metri pesano come macigni in questo match. Ace di Reggers e 17-14. Doppio cambio Allianz Milano sul 19-16 dentro Barotto e Zonta per Porro e Caneschi, arriva il punto numero 20 e time out Anastasi. Gardini per Otsuka sul 22-18. L’ace di Simon vale il 22-20 finale thrilling. Otsuka dice 24 (a 21). Annulla il primo setpoint Kovacevic, entra Bovolenta in battuta, ma Reggers è implacabile 25-22 e 2-2.

Avvio equilibrato neanche a dirlo, dopo un aria-aria in battuta di Brizard, Otsuka firma il doppio sorpasso 4-2 e time out Anastasi. Ace pesantissimo di Ferre Reggers: 7-4. Si va al cambio campo con Allianz avanti 8-5 dopo un punto di Caneschi. Loauti per il 9-5 e seconda interruzione chiesta da Anastasi. Il 10 è di Loauti. Il punto del 12-6 è lo specchio di una squadra che non molla un pallone. Piacenza si affida intanto a Simon. Brizard mette un servizio sulla rete, Louati prova a tenerlo con il dorso del piede. Il video check corregge la decisione arbitrale, palla contesa, ma il regista francese questa volta manda in rete: 14-8. Chiude Otsuka in parallela. 15-9.

Damiano Catana al termine della partita

“Dopo una vittoria simile le sensazioni sono davvero positive. Magari in un altro periodo dell’anno dopo due set giocati al massimo, ma persi ci saremmo un po’ sciolti, avremmo mollato un pochino. Invece si vede che siamo in un ottimo momento, si vede in partita ma anche in allenamento. Possiamo cambiare un giocatore del 6+1 in campo e non cambia il risultato. Siamo tutti imprescindibili e importanti, anche in allenamento c’è un livello molto alto. Sono felice del fatto che Milano è stata la mia casa per due stagioni e lo sarà anche il prossimo anno”.

ALLIANZ MILANO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-2

(24-26, 21-25, 25-21, 25-22, 15-9)

ALLIANZ MILANO: Porro 5, Reggers 21, Kaziyski 2, Louati 20, Schnitzer 11, Caneschi 7, Catania (L), Piano ne, Gardini, Larizza ne, Staforini (L2) ne, Zonta, Barotto, Otsuka 11. All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Mandiraci 3, Simon 10, Romanò 26, Maar 10, Galassi 9, Brizard 5, Scanferla (L), Bovolenta, Loreti (L2) ne, Kovacevic 13, Kedzierski ne, Ricci ne, Gueye ne. All. Andrea Anastasi. Ass. Roberto Rotari



Arbitri: Gianluca Cappello di Sortino (Siracusa) e Roberto Boris di Vigevano (Pavia) (Michele Marconi). Al Video Check: Annarita Ferrara. Segnapunti: William Violini

Mvp: Tatsunori Otsuka

Note:

Durata set: 31’, 27’, 29’, 28’ e 18’. Per 2 ore e 13 minuti di gioco.

Muri punto Milano 6, Piacenza 8. Battute punto Milano 12 con 22 eurrori, Piacenza 10 con 22 errori. Attacco punto Milano 54%, Piacenza 52%. Ricezione positiva Milano 37% (11% perfetta), Piacenza 38% (15% perfetta).

Foto Credit Alessandro Pizzi