Milano. Rocca (Fratelli d’Italia): al parco Formentano situazione insostenibile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 gennaio 2025- “Da circa 8 anni il campo bocce del parco Formentano in largo Marinai d’Italia è occupato abusivamente da senzatetto e balordi che fanno pagare un “posto letto” all’interno della struttura. Un vero e proprio racket che sfrutta la disperazione di clochard italiani ed extracomunitari. La situazione è nota, da tempo abbiamo segnalato il problema all’Amministrazione comunale che non ha preso adeguati provvedimenti per risolvere la questione. Ci troviamo a pochi metri dalla storica palazzina Liberty e dalle aree giochi per bambini. I residenti sono costretti ad evitare l’area del campo bocce per paura; questa settimana è stato trovato morto impiccato un senzatetto.

Non solo insicurezza e degrado ma estreme condizioni di marginalità sociale che non possono essere più tollerate. Il parco deve tornare ad essere vivibile. Da oltre sei mesi ho richiesto una Commissione comunale Sicurezza, Coesione sociale e Verde in presenza, per evidenziare le gravi problematiche, ad oggi non è stata convocata.”

Così in una nota Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano.