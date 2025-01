Oggi alla Sinagoga la assemblea annuale della Associazione Radicale Cazzavillan e di Associazione Atlantica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 gennaio 2025 – Oggi alle 14 alla Sinagoga Beth Shlomo di Milano tengono la loro assemblea annuale la Associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan’ e la Associazione Atlantica. E’ previsto il saluto da remoto del Presidente di Radicali Italiani, Matteo Hallissey.

“Teniamo un congresso nella sede di una sinagoga importante, fondata da reduci di un campo di concentramento.” ha dichiarato Gianni Rubagotti, segretario di entrambe le associazioni “E’ la sede del Museo della Brigata Ebraica e di un importante centro culturale aperto anche ai non ebrei per conferenze che fanno informazione sulla politica estera e su Israele: una attività preziosa nel mare di propaganda putinista che a Milano sguazza, come si vede dalle recenti uscite del Centro Brera di Milano.

Altri fanno comunicati e interventi a convegni, noi siamo venuti qui, anche se questo comporta problemi di sicurezza personale e abbiamo dato una offerta per la sala, una offerta sicuramente piccola ma grande per le nostre magre casse e che speriamo aiuti a tenere aperta una realtà importante a rischio continuo di chiusura per mancanza di fondi.”

La Associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan’ da anni in crisi dopo il distacco dal Partito Radicale ha comunque promosso iniziative importanti come la candidatura alle suppletive di Monza di Marco Cappato e attività di conservazione e divulgazione della memoria radicale come il convegno in Regione in memoria di Lucio Berté.

La Associazione Atlantica è l’unica realtà che dichiara di portare la bandiera dell’Occidente, quella della NATO a Pride e marce per il 25 aprile, spesso bloccata da forze dell’Ordine pur essendo l’Italia un paese NATO.