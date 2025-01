Bollate: In Biblioteca, presentazione del libro Gli eroi della Shoa

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 20 gennaio 2025. In occasione della Giornata della Memoria, sabato 1 febbraio 2024 alle ore 16 si terrà in Biblioteca la presentazione del libro Gli Eroi Della Shoah – Storie dei Giusti tra le nazioni. Un viaggio emotivo e intellettuale attraverso le ombre della guerra, dove la luce degli individui brilla con forza, ricordandoci che, anche nei momenti più oscuri, c’è sempre spazio per l’eroismo, per l’umanità e per la speranza.

Le Storie

I Giusti tra le Nazioni hanno compiuto atti di incredibile coraggio e altruismo, mettendo a rischio la propria vita per salvare quella degli ebrei perseguitati dal regime nazista. La raccolta offre uno sguardo profondo e commovente sulle vicende di coloro che, senza mai cercare riconoscimenti o ricompense, hanno seguito un imperativo morale che li ha spinti a opporsi al male assoluto.

Uomini e donne comuni, sacerdoti, insegnanti, medici, ufficiali militari e persino intere comunità hanno scelto di non voltare lo sguardo di fronte alle ingiustizie. La raccolta non si limita a narrare i fatti, ma cerca di cogliere l’essenza umana di questi Giusti. Le loro storie sono un inno al valore della vita, alla dignità umana e alla potenza dell’empatia.

i Giusti ricordati

Teresa Bandini, Oberdan Bardoni, Moshe Bejski, Padre Marie-Benoît, Nella Bichi, Don Vincenzo Boni Baldoni, Giovanni Borromeo, Don Eugenio Cesare Bussa, Attilio e Jole Cornini, Gilleleje, Adélaïde Haas Hautval, Le Chambon-sur-Lignon, Carl Lutz, Nino Marchetti, Jane Mathison Haining, Clotilde Roda Boggio, Angelo Giuseppe Roncalli, Salonicco, Adele Zara.

Gli autori

Connie Bandini, Maria Cristina Bombelli, Marta Carestini, Marco Contrafatto, Emilia Covini, Alessandra D’Alessandro, Margherita Firpo, Maura Hary, Marcella Manca, Giovanni Mandruzzato, Cristiana Mantovani, Cristiana Melli, Antonella Miloro, Francesca Monaco, Franca Pellizzari, Grazia Riggio, Claudio Righenzi, Federica Sportelli, Chiara Valseschini.

Ingresso libero

Al termine dell’incontro, firmacopie con alcuni degli autori. I diritti verranno devoluti all’Associazione AIRETT, che unisce i genitori con bambine/ragazze affette da Sindrome di Rett.

Redazione