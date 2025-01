Campagna sulla sicurezza stradale – Pizzighini (M5S): “Depositato accesso agli atti, serve chiarezza!”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 gennaio 2025. Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S Lombardia: “Non è accettabile che la, discutibile, campagna sulla sicurezza stradale di Regione Lombardia, poi sospesa a seguito delle proteste degli utenti, mirasse a colpevolizzare i pedoni e mancasse di rispetto anche alle vittime della strada. Su YouTube, sul sito e sulle pagine social della Regione è stato divulgato un messaggio fuorviante e diseducativo. Regione Lombardia dovrebbe dare l’esempio diffondendo buone regole di comportamento senza gettare la croce sui pedoni. Un autogol che ha portato la Giunta a rimuovere il post contestato dopo le numerose reazioni degli utenti che, come noi, sono rimasti basiti da tale comunicazione. Ho depositato una richiesta di accesso agli atti per conoscere i soggetti che hanno commissionato la campagna informativa sulla sicurezza stradale e per conoscere l’ammontare degli investimenti impiegati a tale scopo”, conclude la 5 Stelle, Paola Pizzighini

Redazione