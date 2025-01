Cesano Boscone. Crescerà il presidio del territorio, nuovi progetti per la polizia locale

Abbandono di rifiuti, veicoli senza assicurazione o revisione e guida sotto l’effetto di alcol: previsti nuovi investimenti per l’acquisto di attrezzature che la PL potrà utilizzare. Progetti che rientrano nella strategia del sindaco Marco Pozza e della sua Giunta di rafforzare i sistemi di sicurezza e di controllo del territorio. Il ringraziamento agli operatori, in occasione di San Sebastiano, anche dall’assessora Maria Pulice

(mi-loremteggio.com) Cesano Boscone, 20 gennaio 2024 – Rafforzare la rete di controlli di sicurezza e del presidio del territorio con nuovi agenti e nuova strumentazione tecnologicamente avanzata: è uno degli obiettivi delle linee strategiche di mandato del sindaco Marco Pozza e della sua amministrazione.

Da qui la decisione di ampliare la rete dei portali di lettura targhe, per verificare se i veicoli sono

assicurati e i proprietari hanno eseguito la revisione, di acquistare un etilometro di ultima

generazione e una fototrappola tecnologicamente avanzata per contrastare l’abbandono dei rifiuti e

collegata direttamente alla centrale operativa del Comando di via Turati.

Decisa anche l’assunzione di tre nuovi agenti che, arrivati a dicembre, completeranno il corso di

formazione e saranno quindi completamente operativi.

«Intendiamo accrescere la sicurezza – spiega il sindaco Marco Pozza – sia quella reale, sia quella

percepita. I nuovi interventi mirano da una parte a fare in modo che chi attraversa il nostro

territorio guidi veicoli assicurati e correttamente revisionati e che nessuno si metta alla guida con

un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Dall’altra a fronteggiare il problema

dei rifiuti abbandonati, che rischiano di vanificare lo sforzo fatto da chi separa correttamente gli

scarti domestici».

In occasione delle celebrazioni di oggi per San Sebastiano, patrono della polizia locale, l’assessora

alle politiche per la sicurezza del territorio Maria Pulice ringrazia tutti gli operatori del Comando

cesanese: «Il compito che svolgono ogni giorno non è facile, perché si occupano di sicurezza sotto

molteplici punti di vista. Come spesso evidenzio anche a loro, devono essere un punto di

riferimento costante, ascoltare le richieste della cittadinanza e fronteggiare quelle situazioni che

potrebbero incidere anche sui rischi di degrado del nostro territorio».

La nuova telecamera di lettura targhe sarà posizionata in via Isonzo. Oltre alla fototrappola mobile,

per contrastare l’abbandono dei rifiuti sono previsti servizi mirati degli agenti per identificare le

persone che lasciano i sacchetti con gli scarti domestici all’interno o vicino ai cestini stradali.

Attualmente in servizio a Cesano Boscone c’è un comandante, due ufficiali, diciotto agenti e un

ausiliario.

Redazione