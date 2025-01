Como, si rifiuta di mostrare i documenti insulta e prende a calci i poliziotti: 31enne svizzero denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 20 gennaio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella notte scorsa, ha denunciato in stato di libertà per oltraggio, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, nonché per essersi rifiutato di fornire alle autorità le proprie generalità anagrafiche, un cittadino svizzero di 31 anni, nato negli Stati Uniti, incensurato.

Una volante questa notte, ha notato il 31enne mentre con passo incerto transitava di fronte alla Questura di Como, volendo procedere al controllo dei documenti.

Di tutta risposta e senza motivo, il 31enne non solo si è rifiutato di identificarsi ma ha anche iniziato a tenere un comportamento aggressivo, offensivo e violento nei confronti degli agenti, con frasi denigratorie e spinte per allontanare da sé i poliziotti.

Vista la situazione che si era venuta a creare, gli agenti non ci hanno messo molto ad assicurare il 31enne nell’auto di servizio e fare il giro dell’isolato, portandolo in Questura, dove lo svizzero ha perseguito nella sua condotta fino a quando è stato portato a più miti comportamenti, venendo denunciato in stato di libertà per i reati che aveva commesso.

