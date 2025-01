Consegnati alla città di Busto Garolfo i due defibrillatori comprati con la raccolta delle monetine di rame

“Un successo realizzato grazie all’impegno di tutti, in vero spirito cooperativo”, Roberto Scazzosi, presidente della Bcc, i cui dipendenti hanno contato fisicamente le monete raccolte. La banca con Solidalitas ha integrato la cifra mancante per acquistare due e non una macchina salvavita

(mi-lorenteggio.com) Busto Garolfo, 20 gennaio 2025. Sabato 18 gennaio è stato un giorno di grande soddisfazione per la comunità di Busto Garolfo, che ha visto la consegna ufficiale di due defibrillatori alla città, acquistati grazie a una straordinaria iniziativa di raccolta fondi basata sulle monetine di rame.

L’iniziativa, nata dall’impegno del Milan Club e ideata da Gaetano Di Fazio, gestore del Circolo Combattenti e Reduci locale, ha mobilitato l’intero paese e anche alcuni centri vicini. Sono state raccolte ben 83.500 monetine, per un peso complessivo di 2,6 quintali di rame. La conta delle monete è stata svolta dal personale della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, che non solo ha contribuito a questa parte logistica, ma ha anche integrato l’importo mancante, insieme alla Sodalitas, per consentire l’acquisto di due apparecchi salva-vita invece di uno, come inizialmente previsto.

La cerimonia di consegna si è svolta presso l’ex sala consiliare di via Magenta, alla presenza di numerose autorità, tra cui il sindaco Giovanni Rigiroli, il presidente del gruppo Sodalitas Renato Pobbiati, l’onorevole Mario Mantovani e il presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi.

“Da una raccolta di monetine che molti avrebbero considerato inutile è scaturito un progetto di estrema utilità per il territorio,” ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della BCC. “Questa iniziativa rappresenta un esempio tangibile di vera cooperazione: ogni attore coinvolto ha portato il proprio contributo per raggiungere un obiettivo che definirei unico, perché due defibrillatori sono davvero tanta roba.”

Anche Gianni Raimondi, presidente del Milan Club, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato raggiunto: “Abbiamo fatto gruppo e abbiamo concretizzato l’acquisto di un oggetto che, messo a disposizione della cittadinanza, può diventare un servizio utile e prezioso per tutti. Grazie all’entusiasmo e al supporto della Direzione della BCC e di tante persone che hanno partecipato alla raccolta e al conteggio, oggi possiamo dire con orgoglio di aver consegnato non uno, ma due defibrillatori alla comunità.”

I defibrillatori saranno collocati in punti strategici della città per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini: uno sarà installato presso l’ingresso principale del cimitero, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, mentre l’altro troverà posto all’esterno della casa di riposo Sodalitas di via Deledda.

“Questo progetto ha dimostrato come l’unione e la collaborazione possano trasformare anche piccole iniziative in risultati concreti e di grande valore per la collettività”, ha concluso Roberto Scazzosi.

