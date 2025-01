FORMAZIONE, ASSESSORE TIRONI CONSEGNA CERTIFICAZIONI PERCORSO ‘LIDL 2 YOUR CAREER’: SINERGIA PUBBLICO PRIVATO CENTRALE CONTRO MISMATCH TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

IL PROGETTO E’ LA PRIMA ESPERIENZA A LIVELLO NAZIONALE DI CORSO ITS MONO AZIENDALE

BUCK (CAMERA DI COMMERCIO ITALO-GERMANICA): SISTEMA DUALE FONDAMENTALE PER PROMUOVERE OCCUPAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 gennaio 2025. La sinergia tra pubblico e privato è uno degli strumenti chiave per colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Questo il tema chiave dell’intervento dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, che ha consegnato le certificazioni di ‘Assistant Store Manager’ del programma di formazione duale ‘Lidl 2 Your Career’, frutto della collaborazione virtuosa tra ITS Academy Machina Lonati di Brescia, LIDL Italia e la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK). All’evento, tenutosi a Palazzo Lombardia, hanno partecipato, tra gli altri, il consigliere delegato di AHK Italien, Jörg Buck, l’amministratore delegato risorse umane di Lidl Italia, Sebastiano Sacilotto e il vicepresidente di ITS Machina Lonati, Giovanni Lodrini.

Il percorso, partito nel biennio formativo 2022 e terminato a ottobre 2024, rappresenta la prima esperienza a livello nazionale di corso ITS mono aziendale, configurandosi come un modello di eccellenza e un punto di riferimento non solo per la Lombardia, ma per l’intero Paese. L’obiettivo è infatti quello di replicare questa prima edizione pilota realizzata in Lombardia che ha riscosso un grande successo anche a livello nazionale, puntando sul lavoro sinergico tra pubblico e privato per offrire una formazione che dia risposte concrete alle esigenze del territorio e delle aziende. Grazie a questa iniziativa, che rispetta gli standard del modello duale tedesco, gli studenti ottengono un doppio titolo, valido sia in Italia che in Germania.

ASSESSORE TIRONI: SINERGIA TRA PUBBLICO E PRIVATO PER RISPONDERE A ESIGENZE DI MERCATO DEL LAVORO – “Regione Lombardia – ha commentato l’assessore Tironi – è da sempre in prima linea nel promuovere iniziative innovative in ambito formativo e lavorativo, e l’evento di oggi rappresenta un’ulteriore testimonianza del nostro impegno concreto. Il progetto ‘LIDL 2 Your Career’ è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni, aziende e centri formativi possa generare percorsi che preparano i giovani al mondo del lavoro e allo stesso tempo li rendono protagonisti di un sistema economico in continua evoluzione”.

“Siamo orgogliosi – ha proseguito l’assessore Tironi – di ospitare questa giornata dedicata a una best practice che, nata in Lombardia, si è estesa a livello nazionale, rafforzando il legame tra formazione e impresa. È solo attraverso la sinergia tra pubblico e privato che possiamo rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, colmando il divario tra domanda e offerta e offrendo ai giovani opportunità concrete per costruire il loro futuro professionale”.

“Continueremo a lavorare – ha concluso l’assessore – affinché progetti come questo possano rappresentare un modello replicabile, capace di generare valore per tutto il Paese e di affermare la nostra Regione come punto di riferimento per la formazione di eccellenza”.

I NUMERI DEL PROGETTO – Nell’ambito del progetto, 29 studenti hanno potuto firmare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, con uno stipendio mensile e l’accesso ai benefit aziendali, seguendo un piano di studi solido e strutturato, che unisce teoria e pratica per andare incontro alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Nello specifico, il modello duale adottato, ispirato al sistema tedesco, ha rappresentato e continua a rappresentare una straordinaria opportunità per creare un ponte efficace tra formazione e impresa, colmando quel mismatch tra domanda e offerta di lavoro che troppo spesso rallenta la crescita economica del nostro Paese.

Il progetto ‘LIDL 2 your Career’ è attivo in altre 6 regioni italiane (Toscana, Lazio, Puglia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Sicilia) portando con sé lo stesso calendario, lo stesso piano di studi, e lo stesso modus operandi innovativo che ha caratterizzato l’esperienza bresciana. Al termine del percorso gli studenti acquisiscono il diploma di Tecnico Superiore, corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, ma anche una certificazione professionale internazionale, rilasciata dalla Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) e dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), attestando l’acquisizione delle competenze professionali per il profilo di Retail Specialist, secondo il modello e profilo tedesco di riferimento.

BUCK (AHK ITALIEN): SISTEMA DUALE SOLIDO PER ACCESSO DIRETTO NEL MONDO DEL LAVORO – “Un sistema duale solido con standard riconosciuti – ha detto il consigliere delegato di AHK Italien, Jörg Buck – consente innanzitutto ai giovani di avere un accesso diretto al mercato del lavoro, e l’opportunità di potersi formare direttamente in azienda per uno specifico profilo professionale. Dall’altra parte, le imprese hanno la possibilità di fare crescere al proprio interno giovani professionisti, forgiando le competenze di cui hanno realmente bisogno. Come Camera di Commercio Italo-Germanica siamo ambasciatori, in Italia, di questa visione di sistema duale, che è derivata dal modello tedesco, e riteniamo che sia la vera chiave di volta per le aziende che vogliono affrontare le sfide legate all’innovazione, allo skills gap e alla competitività sui mercati. Siamo anche fermamente convinti che una solida partnership pubblico-privata sia fondamentale per avere un sistema duale stabile, che porti risultati concreti”.

“Il successo di questo progetto – ha commentato Sacilotto – è in capo senz’altro ad un’azienda leader in Italia che ha deciso di investire sui giovani creando un percorso ad hoc di inserimento e di formazione. Grazie a Regione Lombardia che ha creduto in questo progetto e ha ci dato un concreto e un ringraziamento anche all’Its Machina Lonati di Brescia che ha creduto insieme con noi in questa iniziativa ed è stato pioniere in questa impresa creando un percorso di formazione duale, unico in Italia, che dà la possibilità di unire alternanza pratica all’interno dei punti vendita con formazione all’interno della scuola ITS”.

