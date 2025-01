McDonald’s Baranzate e la Cooperativa Duepuntiacapo uniti per il progetto Studiamo Insieme

Il ristorante McDonald’s di Baranzate apre le porte agli studenti delle scuole primarie con il

Progetto Studiamo Insieme, un doposcuola bisettimanale gratuito durante il quale i bambini

tra i 6 e i 10 anni potranno studiare e svolgere i propri compiti con il supporto di educatori

qualificati.

(mi-lorenteggio.com) Baranzate, 20 gennaio 2025 – Un momento di condivisione e di supporto in un ambiente sicuro e protetto. È con queste premesse che il ristorante McDonald’s di Baranzate e la cooperativa sociale onlus

Duepuntiacapo si sono unite per dare vita al progetto Studiamo Insieme, un doposcuola bisettimanale

per bambini dai 6 ai 10 anni, ad iscrizione completamente gratuita. Un’iniziativa nata con l’intento di

dare alle famiglie e ai loro figli un aiuto concreto nella gestione dello studio e dei compiti, con l’obiettivo

di arricchire l’offerta del territorio e della comunità che ospita il ristorante.

A partire dalla settimana del 13 gennaio, tutti i bambini tra i 6 e i 10 anni hanno l’opportunità di ritrovarsi

presso il ristorante McDonald’s di Baranzate per studiare e fare i propri compiti in compagnia dei loro

coetanei, sotto la supervisione di personale qualificato della cooperativa sociale onlus Duepuntiacapo

che supporterà i giovani studenti nello svolgimento delle consegne, il tutto in forma completamente

gratuita. I genitori interessati possono rivolgersi direttamente al personale del ristorante il quale fornirà

tutte le informazioni necessarie per partecipare.



«Sono estremamente orgoglioso di presentare alla comunità questo progetto così importante per noi.

Supportare i più piccoli nella loro formazione è per noi uno dei valori fondamentali e crediamo

fortemente che questo progetto possa essere di aiuto a tante famiglie», ha dichiarato Giacomo Bosia,

licenziatario del ristorante McDonald’s di Baranzate e di altri ristoranti in Milano e nell’hinterland «Con il progetto Studiamo Insieme vogliamo regalare ai bambini della primaria la possibilità di ritrovarsi con i compagni anche fuori dalle aule scolastiche per rendere più divertente lo studio e lo svolgimento dei

compiti, grazie al professionale supporto degli educatori della Cooperativa Duepuntiacapo».

Il progetto Studiamo Insieme è rivolto agli studenti delle scuole primarie. Avrà una cadenza

bisettimanale con incontri, presso il ristorante McDonald’s di Baranzate, via Milano 252, tutti i martedì

e giovedì dalle 16.45 alle 18.45 esclusivi festivi e prefestivi.

McDonald’s Italia

In Italia da 39 anni, McDonald’s conta oggi oltre 750 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 38.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie agli oltre 160 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche per quanto riguarda i fornitori, McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”. Ad oggi la maggior parte dei fornitori infatti sono italiani. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 41.000 ristoranti.

Redazione