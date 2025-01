Milano, 23 gennaio: presentazione libro 30 anni di Progetto Arca

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 gennaio 2025. Giovedì 23 gennaio, alle ore 18.30 presso il Bookstore Mondadori di piazza Duomo a Milano

Fondazione Progetto Arca presenta il libro sui suoi 30 anni di storia:

“Sulle strade del cambiamento. Osservare, rispondere, prendersi cura: la storia di Progetto Arca” (ed. Rubbettino)

Intervengono gli autori: Laura Nurzia, vicepresidente di Progetto Arca, e Adriano Moraglio, giornalista.

Un romanzo ricco di volti, fatti, idee e di povertà, riscatti e vicinanza all’altro, per raccontare la storia di Progetto Arca, nell’arco di 30 anni, nel campo dell’accoglienza a Milano e in tutta Italia. Scrive nella prefazione Laura Nurzia, una dei protagonisti e lei stessa coautrice: “Per dare un titolo a questa lunga storia non avrei potuto escludere la parola cambiamento. Progetto Arca è nata per portare cambiamento alla vita delle tante persone che incontro e nel farlo, continuamente, cambia”.

Fondazione Progetto Arca nasce a Milano nel 1994 per dare aiuto concreto a chi si trova in stato di grave povertà ed emarginazione sociale: persone senza dimora, famiglie in emergenza economica e abitativa, persone con problemi di dipendenza, migranti in fuga da guerre e povertà. Ogni giorno operatori e volontari offrono sostegno alimentare, accoglienza abitativa, assistenza in strada, accompagnando ogni persona in difficoltà in un percorso di recupero personale e di reinserimento sociale, abitativo e lavorativo.

In 30 anni, Progetto Arca ha raggiunto oltre 435mila beneficiari, di cui l’88% in Italia; ha dispensato 23.775.000 di pasti e accolto 108.010 persone, di cui il 77% ha concluso il percorso con esito positivo I volontari in tutta Italia sono 616.

www.progettoarca.org

