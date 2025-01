(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 gennaio 2025 – Nel Nodo di Milano la circolazione ferroviaria è tornata regolare in prossimità di Milano Rogoredo dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine per la presenza di persone non autorizzate in prossimità della sede ferroviaria.

Effetti sulla mobilità: rallentamenti fino a 25 minuti per 10 treni Regionali e 13 treni Alta Velocità.

Redazione