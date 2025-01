Rozzano. Celebrazioni in onore di San Sebastiano, premiati gli agenti della polizia locale

Il 20 gennaio, in occasione di San Sebastiano Martire, l’amministrazione comunale ha premiato oltre 20 agenti della polizia locale che si sono particolarmente distinti nel corso del 2024. Consegnato inoltre un attestato di gratitudine alla Tenenza dei Carabinieri di Rozzano, alla Croce Rossa e alla Croce Viola per la collaborazione e l’impegno al servizio della comunità.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 20 gennaio 2025 – Si sono svolte questa mattina le celebrazioni organizzate dell’amministrazione comunale in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale, un evento che ha visto coinvolti gli agenti, le autorità locali e la cittadinanza.

Dopo la Santa Messa presso la chiesa di Sant’Angelo e la tradizionale benedizione delle auto in dotazione alla polizia locale in piazza Foglia, l’amministrazione comunale ha conferito le benemerenze a 24 agenti che si sono distinti nel corso dell’anno 2024. La cerimonia si è svolta presso la sala consiliare del Comune.

Il vice sindaco Maria Laura Guido ha consegnato gli encomi per il senso del dovere, la professionalità e il coraggio dimostrati dagli agenti in cinque situazioni particolari, anche con l‘ausilio dell’unità cinofila.

Fra queste, l’intervento di rianimazione cardio polmonare eseguito nei confronti di un uomo in arresto cardiaco. L’operazione ha avuto luogo lo scorso 22 settembre presso un esercizio commerciale della città dove l’uomo è stato colto da malore. Gli agenti accorsi tempestivamente sul luogo, hanno usato il defibrillatore in dotazione alla pattuglia per mantenere stabili le condizioni del soggetto fino all’arrivo del personale del 118.

Un’altra operazione meritevole di encomio è l’arresto di un uomo per violenza, abusi e maltrattamento nei confronti della sua compagna. L’operazione si è svolta il 7 settembre. In orario serale era giunta una segnalazione alla centrale operativa che riferiva di un individuo intento a malmenare una donna in pubblica via nel quartiere di Rozzano Vecchio. Grazie all’intervento degli agenti, il soggetto è stato fermato mentre la donna, ferita e visibilmente scossa, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Humanitas dove la stessa ha raccontato delle violenze ripetutamente subite dal suo aguzzino.

Sottolineando il valore che la ricorrenza di San Sebastiano riveste per la comunità, il vice sindaco Maria Laura Guido ha commentato: “E’ un momento importante per rafforzare il legame tra le Istituzioni e i cittadini. Celebrare questa giornata è un modo per ringraziare la nostra polizia locale ed esprimere un riconoscimento verso coloro che ogni giorno lavorano per la sicurezza e il benessere di tutta la città, affrontando le sfide che la loro funzione comporta”.

L’assessore alla polizia locale, Mauro Schicchi, presente alla cerimonia ha aggiunto: “La sicurezza è una priorità per questa amministrazione e continueremo a supportare il lavoro delle forze dell’ordine con investimenti e iniziative che favoriscano un ambiente sempre più sicuro per tutti”.

Nel corso dell’evento in sala consiliare sono stati consegnati anche gli attestati di elogio agli agenti da parte del comandante della polizia locale Alessandro Bottari. In totale sei. Di questi, uno per avere tratto in salvo, e successivamente arrestato, un soggetto che aveva eluso un posto di blocco stradale nelle vie del centro cittadino, dandosi prima alla fuga in auto e poi gettandosi nel Naviglio Pavese rischiando di annegare. L’episodio è accaduto il 15 settembre. In quell’occasione due agenti si erano gettati in acqua per salvare l’uomo.

Il comandante Bottari ha espresso il suo elogio anche per una maxi operazione antidroga avvenuta il 18 novembre nelle vie del centro cittadino. Gli agenti hanno tratto in arresto 2 spacciatori extra-comunitari, già noti e dediti ad attività criminose, a hanno sequestrato un’ingente quantità di droga pronta alla vendita. Nella stessa giornata, sono stati identificati e segnalati alla Prefettura diversi soggetti, fra cui minori. Sono stati inoltre fermati due individui stranieri mentre due clandestini gravati dall’ordine di espulsione sono stati posti in arresto per spaccio.

La cerimonia istituzionale ha visto infine la consegna di particolari attestati di gratitudine da parte dell’amministrazione comunale nei confronti della Tenenza dei Carabinieri di Rozzano, della Croce Rossa Italiana – Comitato dell’area sud milanese e della Croce Viola per la preziosa collaborazione con la polizia locale e il costante impegno al servizio della comunità.

